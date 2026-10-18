Un hombre estacionaba su camioneta y chocó contra una moto

Este mediodía se produjo un incidente vial entre una moto y una camioneta. El hecho tuvo lugar en la intersección de calles Sixto Laspiur y Nicolás Pérez.

Una motociclista de 53 años identificada como Andrea Silvana Riquelme, circulaba en su rodado Mondial acompañada por su hijo adolescente, cuando colisionaron contra una camioneta. Recibieron asistencia médica en el lugar.

El hecho ocurrió ya que el conductor del rodado mayor, Luis Oscar López de 65 años de edad, no advirtió la presencia de la moto y realizó las maniobras para estacionar, provocando el impacto.

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En el lugar trabajó personal de Defensa Civil, del Servicio de Emercencias Siempre y Policía, además de agentes de Control de Tránsito. Éstos últimos realizaron los controles de alcoholemia que arrojaron resultados negativos.