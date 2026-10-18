Pronóstico: así estará el tiempo en el inicio de la semana en Bahía

El Servicio Satelmet indicó que para mañana lunes, se espera en nuestra ciudad una temperatura mínima de 6 grados centígrados y una máxima de 21.

Durante la mañana tendremos tiempo frío con cielo parcialmente nublado, luego templándose. El viento tendrá intensidad de leve del noreste y la visibilidad será buena. Se espera una temperatura mínima de 6 grados centígrados.

En la tarde tendremos tiempo templado con cielo parcialmente nublado, el viento tendrá intensidad de leve del sector noreste y el índice de radiación ultravioleta será normal. La visibilidad será buena y la temperatura máxima alcanzaría los 21 grados centígrados.

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La noche, en tanto, será fresca con cielo aumento de la nubosidad, se estima para media noche una temperatura de 13 grados.