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La ciudad.

Gastó mas de 120 mi pesos en comida y no tenía para pagar

El hecho ocurrió en la YPF de Vieytes y Colón y el comensal quedó detenido.

El detenido

El personal de la Comisaría Segunda detuvo en la madrugada de este sábado a un hombre que consumió productos comestibles en el am/pm de la YPF de Vieytes y Colón y no abonó lo ingerido.

Este había gastado más de 120 mi pesos en alimentos y al no tener para pagar, quería abandonar el lugar. Fue identificado como Martín Ariel Dukardt de 50 años de edad quien fue aprehendido por el personal policial y trasladado a las dependencias de la Segunda.

Interviene juzgado Correccional en turno DJBB

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