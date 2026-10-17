Pronóstico: así estará el tiempo este domingo 18 de octubre

El servicio de Satelmet pronostica para Bahía Blanca y la zona este domingo 18 de octubre una temperatura mínima de 5 grados centígrados y una máxima de 19.

En la mañana tendremos tiempo frío y húmedo con soleados. El viento se prevé con una intensidad leve del Noreste. La visibilidad buena.

Por la tarde el tiempo se anticipa templado con soleados. El viento tendrá intensidad leve del Sudeste y Este y el índice de radiación ultravioleta será normal. La visibilidad buena.

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La noche será fría con cielo poco nuboso, se estima para media noche una temperatura de 9 grados centígrados.

El tiempo en la región:

MONTE HERMOSO Y PEHUEN – CO: Frío a fresco con cielo parcialmente nublado. Poco cambio de temperatura. Viento leve en aumento a moderado del Noreste y Este. Temperatura 7/13.-

ZONA VENTANIA: Fríos a fresco con soleados. Ascenso de la temperatura. Viento leve del Noreste. Temperatura 0/14.-

GUAMINI: Frio con soleados a fresco. Poco cambio de la temperatura. Viento leve con ráfagas de moderado del Noreste y Este. Temperatura 5/16.-

VIEDMA Y PATAGONES: Frío con soleados a fresco. Ascenso de la temperatura. Viento leve en aumento a moderado del Noreste. Temperatura 5/17.-

NEUQUEN: Frío con nubosidad variable, templándose. Ascenso de la temperatura. Viento leve con ráfagas de moderado del Noreste. Temperatura 9/19.-