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La ciudad.

Detuvieron a un hombre en las puertas del domicilio que tenía una perimetral

El hecho ocurrió en la mañana de este sábado en un domicilio de Av. Alem al 600.

El detenido no respetó la perimetral

El personal de la Comisaría Segunda detuvo en la mañana de este sábado a un hombre que tenía una orden de prohibición de acercamiento al domicilio de una mujer.

Un llamado al 911 alertó de la presencia de un hombre, posiblemente armado, en un domicilio de Av. Alem al 600, este fue encontrado por los uniformados en la puerta del domicilio. Al cruzar los datos se descubrió que tenía una perimetral de 200 metros pedido por una mujer, por lo que fue trasladado a dependencias de la Segunda.

Este fue detenido por desobediencia. Interviene la UFIJNº15.

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