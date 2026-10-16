Lautaro salió al cruce de las teorías conspirativas sobre la final del Mundial

La derrota de la Selección Argentina frente a España en la final del Mundial 2026 (1-0) sigue generando repercusiones. Esta vez, Lautaro Martínez se refirió a las teorías conspirativas que circularon después de la definición y manifestó su malestar por las versiones que pusieron en duda el compromiso de los futbolistas durante el partido decisivo.

En una entrevista con AFA Estudio, el delantero bahiense del Inter de Milán defendió el esfuerzo realizado por sus compañeros y remarcó que el equipo llegó al cierre de la competencia con un importante desgaste físico y emocional, especialmente después de la semifinal frente a Inglaterra.

“Había gente que no podía caminar y seguía corriendo”, explicó, a la vez que remarcó la entrega de referentes como Lionel Messi, Nicolás Otamendi, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Gonzalo Montiel y Julián Álvarez.

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Para Lautaro, las especulaciones resultan injustas frente a lo que el equipo mostró dentro del campo de juego. Según señaló, Argentina mantuvo sus posibilidades hasta los instantes finales de la definición, aunque finalmente no logró alcanzar el objetivo de retener la Copa del Mundo.

No se dio, el rival fue superior. Y alguna vez va a pasar.

“Cuando se habla de esas teorías, molesta”, admitió. Sin embargo, lejos de buscar explicaciones externas, fue contundente al analizar el resultado: “No se dio, el rival fue superior. Y alguna vez va a pasar”.

También recordó que el entrenador ya había advertido, durante el Mundial de Qatar 2022, que después de una etapa con pocas derrotas podía llegar un momento adverso. La caída en una final, reconoció, tuvo un impacto especial por la magnitud del torneo y la ilusión de volver a consagrarse. “Duele, te deja una herida importante”, expresó.

Martínez también se refirió a la semifinal contra Inglaterra, un encuentro atravesado por una carga emocional particular debido a la historia entre ambos países y la cuestión de las Islas Malvinas. Para Argentina, ganar aquel partido significaba asegurarse una nueva oportunidad de disputar el título mundial. El equipo albiceleste se impuso por 2-0 en aquella jornada del 15 de julio.

El delantero destacó la intensidad con la que se vivió ese cruce y reconoció que el esfuerzo acumulado durante el torneo terminó pasando factura.

Esta es la entrevista completa: