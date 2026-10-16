Luis Sanza: “El deporte puede transformar a una ciudad en un destino turístico”

Para hablar sobre el libro que acaba de publicar, “Destinos en juego. Turismo deportivo: estrategia, negocio, política pública” (editorial Dunken), el bahiense Luis Sanza dialogó con El Diario Deportivo acerca de la simbiosis entre esas dos áreas, el turismo y el deporte.

"Lo que estamos viendo en el mercado desde hace algunos años es que los turistas se mueven hacia destinos que tienen algún contenido dentro de los cuales el deporte ocupa un porcentaje importante. Sea para ir en carácter de espectador o como participante. Hay una tendencia, por ejemplo, vinculada al running y hay lugares que logran posicionarse como la Angostura, Bariloche, Tandil, Sierra de la Ventana... A nosotros nos pasa en Pinamar con estas carreras que organizamos en la zona de los médanos. Y es un fenómeno que cuando se traslada a un deportista generalmente no se traslada sólo porque lo acompaña la pareja y los hijos", explicó en el inicio de la entrevista para el programa deportivo de La Nueva. que se emite de lunes a viernes desde las 15 a través de lanueva.com.

Desde la izquierda, Facundo Molina, María Laura Teruel (presidenta del CAT) y Luis Sanza.

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Según explicó el libro "Destinos en juego" -disponible en las principales librerías bahienses- propone herramientas para que los destinos pasen de tener actividad deportiva a desarrollar turismo deportivo: elegir disciplinas compatibles con el territorio, distribuir eventos en el año y medir su impacto. Su trabajo parte de una pregunta: cómo transformar lo que un territorio ya posee (paisaje, clubes, deportistas y comunidad) en una estrategia de desarrollo turístico sostenible.

La portada de "Destinos en juego", que salió a la venta este año.

"Estuvimos en México hace dos meses en el 4º Congreso Mundial de Turismo Deportivo donde había pequeñas localidades como puede ser Monte Hermoso, por ejemplo, hasta grandes ciudades como el Distrito Federal de México, que albergó una parte del Mundial de fútbol. Básicamente lo que viene a hacer esta herramienta es trabajar sobre la estacionalidad. Lugares como Pinamar o Monte Hermoso son plazas muy marcadas por la temporada estival. Y durante el resto del año la infraestructura hotelera, gastronómica y de servicios está latente para ser explotada. Este tipo de eventos hace eso, generar fuentes de trabajo, generarar para el turista la opción de otro destino. El espíritu del libro es ordenar muchas cuestiones que se están conversando e invitar a distintos actores a esta mesa de diálogo: el Estado, las instituciones deportivas, los clubes, los privados y a las instituciones educativas", dijo Sanza.

El autor del libro con Shaika Al Nawai, referente del área Turismo en la ONU.

El rugby marcó el principio de la creación de su empresa dedicada a los viajes y giras deportivas, en sociedad con Facundo Molina, también veterano del club Argentino, del CASI y uno de los bahienses que llegó a jugar en seleccionados nacionales.

"Nosotros (Travel Max) nacimos vinculados al rugby. Durante diez años, hasta que vino la pandemia, organizábamos acá en Pinamar el seven nacional de rugby playero. Eso nos fue llevando a lo que hoy es nuestra agencia de viajes. Trabajamos también junto al sector público, lo cual es fundamental para desarrollar políticas que se sostengan en el tiempo. También con las instituciones deportivas. Nosotros jugamos en Argentino y hoy el club tiene cada fin de año el encuentro (de rugby infantil) Anahí Menna de Vila que convoca como a treinta equipos de todo el país. El deporte de base es el ochenta por ciento de la pirámide, porque existen megaeventos como los mundiales de fútbol de rugby, el MotoGP y la Fórmula 1 pero estos son la élite", indicó.

Su pasado como jugador de rugby fue el impulso para trabajar en el turismo desde el deporte.

Entre otros aspectos, fue consultado sobre el caso de nuestra ciudad, que cuenta con una historia y cultura deportiva desde hace más de un siglo. ¿Qué le falta o qué necesita Bahía para proyectarse desde el deporte hacia el turismo?

"Lo que veo como común denominador en las ciudades con las que voy trabajando, es un plan que sea a mediano o largo plazo e independiente del sector político de turno en el municipio, que lo tenga como una política turística férrea. Bahía es un ínico a nivel básquetbol, un ícono a nivel fútbol, tiene mucha competencia a nivel rugby... Bahía tiene mucho deporte, aristas y muchas plazas para ser una ciudad atractiva. Requiere planificación conjunta", indicó el empresario, radicado en Pinamar desde hace catorce años y quien a nivel profesional es Técnico Superior en Relaciones Públicas y Ceremonial, Organizador de Eventos, Licenciado en Publicidad y Magíster en Administración de Negocios.

Sanza fue, además, uno de los fundadores del Pinamar Convention & Visitors Bureau, presidió la Asociación de Concesionarios de Playa de Pinamar e integra el Consejo Turístico de Pinamar. A nivel deportivo se desempeña en el club Camarones Rugby Club, donde fue entrenador, dirigente y jugador veterano.

Mirá la entrevista completa: