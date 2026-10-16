Gianni Infantino pidió disculpas por el proyecto fallido del FIFA Forward Enterprise

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se disculpó en la última sesión del Consejo de la entidad por su intento de vender la Copa del Mundo, y lo catalogó como un “error”.

El mandatario se encargó de dejar en claro que el proyecto fue presentado como una “propuesta” y que estuvo lejos de cerrarse como acuerdo.

El FIFA Forward Enterprise (FFE) buscaba permitir la participación de empresas de inversión privada en la entidad, otorgándoles la gestión de derechos comerciales y operativos del Mundial, tanto el de selecciones como el de clubes, pero fue ampliamente repudiado y quedó como un proyecto trunco.

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Acorralado por la UEFA y de cara a la primera elección desde que ganó la presidencia en 2016, Gianni Infantino pidió disculpas durante la última sesión del consejo de la entidad madre del fútbol mundial por el proyecto FFE, que lo convirtió en blanco de una lluvia de críticas.

El mandatario comentó que cometieron errores “en relación con la comunicación y el proceso de consulta” relacionados con el plan, que no salió a la luz debido a que no coincidía con los parámetros de las distintas federaciones continentales, con la europea como su principal antecedente.

Es importante recordar que se trató de una propuesta; de ninguna forma era un trato hecho.

“Es importante recordar que se trató de una propuesta; de ninguna forma era un trato hecho”, subrayó quien saltó a la presidencia de la FIFA en 2016, tras la encarcelación del expresidente Joseph Blatter en la causa de corrupción conocida como FIFA Gate.

Además, Infantino justificó el proyecto asegurando que fue ideado en busca de “crear más historias de éxito que inspiraran a la gente”, como las ocurridas durante el último Mundial norteamericano.

Actualidad política de FIFA

Este proyecto, que no vio la luz luego de ser rechazado por las federaciones y el intento de boicot de la UEFA, se sumó al reclamo por la monopolización de Estados Unidos de los últimos certámenes futbolísticos e incentivó el desprestigio por la gestión del suizo de 56 años, que afrontará elecciones en marzo del año próximo.

El único candidato confirmado hasta el momento es el exfutbolista suizo Ramón Vargas, quien buscará “reunir a la familia del fútbol mundial”, mientras que los planes de la federación europea para presentar a su candidato han cambiado en los últimos meses.

El único candidato confirmado hasta el momento -para suceder a Infantino en FIFA- es el exfutbolista suizo Ramón Vargas, quien buscará `reunir a la familia del fútbol mundial´.

El principal referente del fútbol europeo era el jeque del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, aunque él mismo dio por tierra la candidatura. Con el rechazo del ruso Aleksander Ceferin, actual presidente de la UEFA, en Europa se apuesta actualmente por dos nombres: el polaco Dariusz Mioduski, propietario del Legia Varsovia de su país, y el exentrenador Arsène Wenger, que actualmente trabaja como Jefe de Desarrollo Global de Fútbol de la FIFA y ha trascendido en algunos cambios reglamentarios, como la “Ley Wenger” que influye en el cobro de los fuera de juego y está siendo puesta en práctica en Canadá.

Con plazo hasta el 18 de noviembre de este año para presentar candidaturas, que deben contar con el apoyo de un mínimo de cinco asociaciones miembro para ser válidas, las elecciones se llevarán a cabo en el 77° congreso de la FIFA, el 18 de marzo de 2027 en Rabat, Marruecos. (NA).