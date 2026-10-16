La salud del papa León XIV: celebró una misa y nuevos estudios confirman una "mejora constante"

El papa León XIV celebró este viernes una misa en el Hospital Policlínico Gemelli de Roma, luego de que el Vaticano confirmara una "mejora constante" en su estado general de salud.

Así se indicó en un informe difundido esta mañana, el cual detalló: “En su cuarto día en el hospital, los médicos del papa León XIV dicen que nuevas pruebas de sangre y una radiografía de tórax confirman la mejora constante en su estado general”.

“El Papa continúa con la fisioterapia respiratoria, y está llevando a cabo sus actividades diarias normales de manera completamente independiente mientras se recupera de la cirugía del martes”, añadió el escrito.

El nuevo parte médico del papa León XIV

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En tanto, el Pontífice celebró una misa en la estancia habilitada en la décima planta del hospital Gemelli, según informó la Oficina de Prensa de la Santa Sede y a la misma asistieron varios miembros del personal médico y de enfermería del centro de salud, así como integrantes del Cuerpo de Gendarmería del Estado de la Ciudad del Vaticano.

“En su homilía, el Papa agradeció a todo el personal —médicos, enfermeros y auxiliares— la labor que realizan cada día atendiendo a los pacientes en su fragilidad y, especialmente por lo que han hecho y siguen haciendo por él”, señaló el comunicado. (NA)