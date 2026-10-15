Allanamientos por faena clandestina en Médanos: secuestran 600 kilos de carne

Tras una investigación que se inició de oficio, por presunta faena clandestina, la Policía de Villarino secuestró casi 600 kilos de carne sin trazabilidad ni condiciones sanitarias mínimas, en medio de dos allanamientos.

Los operativos, ordenados por el Juzgado de Garantías Nº 3 y con intervención de la UFIJ Nº 7, estuvieron a cargo del Comando de Patrulla Rural, en el marco de actuaciones por infracción al artículo 206 del Código Penal.

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La causa se originó la semana pasada y se identificó a Néstor Gabriel Norambuena, conocido como "El Wata", como la persona que podría estar vinculada a la faena y comercialización clandestina de carne vacuna.

En consecuencia se dispusieron los allanamientos en dos domicilios de Médanos, arrojando resultado positivo.

En el primero de los domicilios se secuestraron 13 bolsas de nylon con cortes cárnicos bovinos, con un pesaje de 15 kilos, ademàs de elementos relacionados a la faena.

En el segundo objetivo, en tanto, incautaron en un galpón, dentro de 5 freezers, un total de 581,460 kilos de carne que carecían de controles higiénicos sanitarios.

En este lugar, a su vez, secuestraron el celular de Norambuena, para quien la fiscalía, por el momento, no adoptó ninguna restricción, salvo identificarlo de la sustanciación de la causa.