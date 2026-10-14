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Ruta Nacional 3: Vialidad Nacional pide circular con precaución en dos sectores por trabajos de reparación

Las tareas se llevan a cabo en cercanías de Bahía Blanca y a la altura de Coronel Dorrego.

Vialidad Nacional informó que se encuentra supervisando las tareas de reparación de calzada y losas en dos tramos de la Ruta Nacional 3.

Según informaron, las tareas -ejecutadas por la concesionaria Corresur- se llevan adelante en los kilómetros 669,6, en cercanías de Bahía Blanca, y en el 590, a la altura de Coronel Dorrego.

Debido a la realización de estos trabajos, ejecutados por la concesionaria Corresur, se solicita a los conductores circular con precaución en ambos sectores.

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