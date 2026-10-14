Una mujer cayó de un edificio en el macrocentro: fue trasladada de urgencia con múltiples fracturas

Una mujer de 54 años fue trasladada de urgencia en código rojo al Hospital Municipal tras caer esta tarde de un edificio ubicado en calle Lavalle al 200, en pleno macrocentro, informaron fuentes policiales.

Según señalaron a La Nueva., la caída sucedió cerca de las 17.30 desde el cuarto piso, aunque todavía se desconocen las circunstancias en que se produjo el hecho.

La mujer -cuya identidad no fue difundida- presenta múltiples fracturas en cráneo, vértebras, costillas, pelvis y pierna derecha, además de un traumatismo de tórax.

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Por el momento la causa se encuentra caratulada como "suicidio en grado de tentativa".

En el servicio de guardia, la paciente fue recibida inicialmente por médicos emergentólogos, quienes realizaron la primera evaluación y determinaron los pasos a seguir. Para este caso de traumatismos severos están trabajando traumatólogos y neurocirujanos.

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