El pronóstico: así estará el tiempo este jueves en la ciudad

El servicio de Satelmet pronostica para este jueves 15 de octubre una jornada con una temperatura mínima de 10 grados y una máxima de 16 en Bahía Blanca.

Por la mañana, el tiempo será frío, con nubosidad variable, viento leve desde el sudeste y buena visibilidad.

Durante la tarde el tiempo se presentará fresco con nubosidad variable y viento regular del sudeste. El índice UV se prevé normal y la visibilidad continuará buena.

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La noche, por su parte, estará fría con cielo parcialmente nublado, y se estima para las 00 del viernes una temperatura de 10 grados.