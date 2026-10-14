El pronóstico: así estará el tiempo este jueves en la ciudad
Las previsiones de Satelmet para este 15 de octubre en Bahía Blanca.
El servicio de Satelmet pronostica para este jueves 15 de octubre una jornada con una temperatura mínima de 10 grados y una máxima de 16 en Bahía Blanca.
Por la mañana, el tiempo será frío, con nubosidad variable, viento leve desde el sudeste y buena visibilidad.
La actualización al instante del tiempo en Bahía y la región
Durante la tarde el tiempo se presentará fresco con nubosidad variable y viento regular del sudeste. El índice UV se prevé normal y la visibilidad continuará buena.
La noche, por su parte, estará fría con cielo parcialmente nublado, y se estima para las 00 del viernes una temperatura de 10 grados.