Liga Argentina: Quilmes (con dos bahienses) y River, futuros rivales de Villa Mitre, abren la temporada

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

El histórico Quilmes y el flamante ascendido River Plate, abren la temporada 2026-27 de la Liga Argentina, competencia de la que participará nuevamente Villa Mitre, en la Conferencia Sur.

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Los marplatenses están muy entusiasmados con regresar a la elite y entre sus jugadores hay dos bahienses que bajaron de la Liga Nacional: Federico Elías (proveniente de Unión) y Valentín Duvanced (quien jugó en Independiente de Oliva).

Ya sin Juane De la Fuente (pasó a Unión, tras frustrarse una posibilidad de Brasil), los cerveceros sumaron a dos extranjeros: Bryce Beamer y el pivote brasileño Rafael Alberton Rodrigues, de 2m14.

Respecto del Millonario, conservó la base del equipo que ascendió, con Julián Aprea, Felipe Pais y el base peruano Juan Pablo Venegas, entre otros, incorporando a Juan Cruz Conte Grand (ex Racing de Chivilcoy), aunque sufriendo la baja por lesión de Genaro Lorio.

El partido comienza a las 21, en el José Martínez de La Feliz, con arbitraje de Raúl Lorenzo y el bahiense Emanuel Sánchez.

También hoy, por la Norte, se miden Unión (Santa Fe)-Bochas Sport (Colonia Caroya), a las 21.30.

La Villa, el martes

Villa Mitre debutará el próximo martes, recibiendo a Pico, desde las 21.30, arbitraje de Alejandro Trías y José Antonio Domínguez.

Otros de acá

La competencia tendrá otros tres jugadores bahienses.

El sábado debutarán dos bahienses Joaquín Sánchez con La Unión (Colón), que visitará a Provincial, con Gonzalo Torres.

Joaquín Sánchez, abajo, con camiseta blanca.

El escolta retorna al básquetbol nacional, tras jugar por CB Salou de España (Segunda FEB).

Mientras que Torres continúa suma su segunda temporada en Provincial.

Francisco Ruiz (Nº13).

En tanto, el martes cruzarán La Unión con Pergamino Básquet, equipo en el que hará su presentación Francisco Ruiz (ex Pueyrredón).

Santiago Candia, primero de la derecha.

El último en iniciar la temporada será Santiago Candia (que después de jugar en Pérfora tuvo un fugaz paso por Estudiantes en la LBB Oro). Su equipo, Independiente (Santiago del Estero) recibirá a Santa Paula, el martes 27.

Formato

Son un total de 34 equipos divididos en Conferencia Norte y Sur.

Conferencia Norte: Amancay de La Rioja, Barrio Jardín de Tucumán, Barrio Parque, Bochas Sport de Colonia Caroya, Comunicaciones de Mercedes, El Ceibo de San Francisco, Hindú Club de Córdoba, Independiente BBC de Santiago del Estero, Jujuy Básquet, Mitre de Posadas, Riachuelo de La Rioja, Salta Basket, San Isidro de San Francisco, Santa Paula de Gálvez, Sportivo Suardi, Unión de Santa Fe y Villa San Martín de Resistencia.

Conferencia Sur: Centenario de Venado Tuerto, Central Entrerriano de Gualeguaychú, Ciclista Juninense, Deportivo Norte de Armstrong, Deportivo Viedma, Gimnasia y Esgrima La Plata, La Unión de Colón, Pergamino Básquet, Pico FC, Provincial de Rosario, Quilmes de Mar del Plata, Racing Club de Avellaneda, Regatas de San Nicolás, River Plate, Tomás de Rocamora, Unión de Mar del Plata y Villa Mitre.

La primera instancia de playoffs será la Reclasificación entre los equipos que finalicen del 5º al 12º lugar de cada conferencia.

Los ganadores de cada cruce se medirán en octavos de final contra aquellos equipos que hayan terminado la fase regular del 1º al 4º puesto de su zona.

Para la instancia de cuartos de final, los cuatro equipos surgidos de la Conferencia Sur se cruzarán con los cuatro de la Conferencia Norte estableciendo así la llave que continuará hasta la serie Final por el Ascenso a la Liga Nacional.

Permanencia

Los equipos que finalicen en la última ubicación de sus respectivas conferencias (17mo lugar) una vez concluida la fase regular, descenderán a la Liga Federal.