Cortan dos tramos de Brandsen por trabajos en el acueducto y habrá restricciones en otros sectores

Por trabajos en el acueducto habrá interrupciones en calle Brandsen y una reducción de calzada en la intersección con Soler. Además, continúan las restricciones en otros puntos por obras pluviales y tareas de bacheo.

Por trabajos de limpieza en el acueducto de calle Brandsen, desde esta noche a las 22 se implementarán nuevos cortes de tránsito en distintos sectores de la ciudad.

Las interrupciones se extenderán durante 48 horas en Brandsen, entre las vías del ferrocarril y Dorrego, y entre Soler y San Martín. En el primer tramo, se permitirá la circulación entre Corrientes y las vías únicamente para acceder al Hotel Los Merinos y a la estación de servicio La Celina.

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Asimismo, desde las 22 y por aproximadamente 12 horas, se reducirá la calzada en la intersección de Soler y Brandsen para permitir el acceso a una cámara pluvial ubicada en el centro del cruce.

En paralelo, continúan otras restricciones de tránsito vinculadas con obras en diferentes sectores. En calle Caseros, entre Washington y Garibaldi, el corte se mantendrá hasta fines de noviembre debido a los trabajos de ampliación del desagüe pluvial y readecuación de veredas en Villa Mitre. Durante esta semana, de las tres calles mencionadas, solo se podrá circular por Garibaldi.

Por otra parte, Washington permanecerá cortada entre Maipú y Caseros durante siete días. La circulación por Caseros seguirá habilitada, con posibilidad de giro hacia Washington.

A raíz de estas tareas, la línea 505, en dirección al barrio Rosendo López, modificó su recorrido y transita por Falucho, 14 de Julio y Castelar, para luego retomar su trayecto habitual.

Finalmente, continúan los trabajos de bacheo en la intersección de Rosales y Maipú, donde las restricciones se mantendrán hasta la próxima semana.