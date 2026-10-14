El secretario de Finanzas aseguró que la economía llegará más fuerte a 2027

El secretario de Finanzas, Federico Furiase, remarcó que no habrá volatilidad durante el año electoral y aseguró que la economía “llegará más fuerte” a 2027.

En línea con los dichos del presidente Javier Milei, el funcionario enfatizó que el equipo económico liderado por Luis Caputo se preparó para cualquier escenario que pueda darse el próximo año.

“Ya lo ha dicho el Presidente y el ministro Caputo, no va a haber volatilidad ni tensión el año que viene, porque se llega con la economía mucho más fuerte, más sólida. Pero, nos preparamos para el peor de los mundos. El plan económico es sólido para enfrentar lo que venga”, aseguró.

Furiase explicó que el Banco Central ya compró US$15.000 millones en lo que va del año y va a seguir acumulando reservas. A eso se suma un superávit comercial récord y el programa financiero 2027 cerrado. “Todo eso hace minimizar cualquier ruido político o de la crisis que hay en los mercados internacionales”, sostuvo.

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La compra de dólares es uno de los ejes del programa monetario del Gobierno. Este martes 13 de octubre, el Banco Central (BCRA) compró US$291 millones en el mercado cambiario, la adquisición diaria más alta desde fines de julio.

En ese contexto, Furiase destacó que el dólar, las tasas de interés y los activos están estables, a pesar de un contexto global adverso.

“Nos preparamos manteniendo los fundamentos macroeconómicos y construyendo colchones de liquidez para minimizar cualquier volatilidad”, afirmó el secretario de Finanzas a radio Milenium.

En ese sentido, insistió en que no habrá volatilidad ni tensión económica en 2027 y sostuvo que el país llegará a ese año con una economía más sólida y un mayor respaldo político en el Congreso.

El análisis del equipo económico del dato de inflación de septiembre y lo que vendrá

Federico Furiase se refirió al dato de inflación de septiembre que difundió este martes el Indec. El índice de precios al consumidor (IPC) cerró en 1,9%, 0,2 puntos porcentuales por encima de agosto.

“El dato de inflación fue el más bajo para un mes de septiembre en los últimos nueve años. La inflación sigue desacelerándose en términos interanuales y se mantiene por debajo del 2%”, sostuvo el secretario de Finanzas.

A su criterio, la estabilidad de los precios es una condición para continuar reduciendo la pobreza.

Por su parte, el asesor del Ministerio de Economía, Felipe Núñez, atribuyó el leve repunte intermensual (0,2 punto) de la inflación de septiembre al shock externo y remarcó que el objetivo del Gobierno es que el indicador tienda a cero.

“Tanto el equipo económico como el Presidente tienen el objetivo de bajar la inflación a cero, pero dadas las circunstancias del contexto internacional, duplicó los precios de la energía durante este año, aunque es un dato mejor de lo esperado por el mercado”, planteó. (TN)