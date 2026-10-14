La nutrición de cultivos como pilar estratégico para el desarrollo productivo del país

El Día Mundial de los Fertilizantes conmemora la patente del proceso Haber-Bosch, hito histórico que hizo posible la producción de fertilizantes nitrogenados a gran escala y transformó para siempre la agricultura mundial.

En este contexto, Profertil reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible del agro argentino y la producción responsable de alimentos. Bajo su propósito de nutrir la tierra de forma sostenible para generar más y mejores alimentos, la compañía impulsa permanentemente las Mejores Prácticas de Manejo (MPM), basadas en la aplicación de la fuente correcta, en la dosis adecuada, en el momento oportuno y en el lugar indicado. Esta estrategia permite optimizar el uso de nutrientes, mejorar la productividad y contribuir al cuidado de los recursos naturales.

Se estima que el 50% de los alimentos que se producen en el mundo son posibles gracias al uso de fertilizantes, según IFA (International Fertilizer Association). En este escenario, la nutrición estratégica de los suelos optimiza el rinde y la calidad de los cultivos, a la vez que protege la salud de los suelos mediante la reposición de los nutrientes extraídos en cada cosecha.

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En un escenario donde la optimización en el uso de los nutrientes adquiere cada vez mayor relevancia, los fertilizantes de eficiencia mejorada representan una evolución tecnológica clave para la agricultura. En esa línea, eNeTOTAL PLUS de Profertil es un fertilizante nitrogenado con inhibidor de ureasa que ayuda a disminuir las pérdidas de nitrógeno por volatilización, favoreciendo una mayor disponibilidad del nutriente para los cultivos, por ejemplo. Este tipo de tecnologías permiten mejorar la eficiencia de la fertilización, aportando mayor flexibilidad operativa y acompañando una producción agrícola más sustentable.

De cara a la campaña gruesa 2026/27, cuyas proyecciones según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires son de 66 millones de toneladas de grano de maíz, un 3,1% más que en la campaña anterior, la nutrición balanceada y el uso de tecnologías que permitan maximizar el aprovechamiento del nitrógeno, serán factores determinantes para acompañar el potencial productivo de los cultivos estratégicos, contribuyendo a mejorar rendimientos, calidad y rentabilidad de los sistemas agrícolas.