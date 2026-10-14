El Ministerio de Economía busca financiamiento para un vencimiento de $4,86 billones

El Ministerio de Economía buscará este miércoles financiamiento para cubrir vencimientos por $ 4,86 billones, la primera operación de este estilo de octubre en la que luego enfrentará una obligación por más de $ 22 billones.

El menú ofrecido tiene la característica de ofrecer un bono con vencimiento en enero de 2027 y tres instrumentos que se pagarán luego de octubre del año que viene, lo cual conlleva implícito el riesgo electoral.

Únicamente uno está atado a la actual administración: la letra capitalizable en pesos (S29E7), mientras que el resto está previsto para 2028 y uno en 2029, el bono en pesos dual CER/TAMAR (TXMD9).

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También ofrecerá un solo instrumento atado a la evolución del tipo de cambio mayorista: se trata del bono en moneda dual TAMAR/dólar linked (TMVE8), de acuerdo con la comunicación oficial.

Al igual que en las últimas dos operaciones, no se licitarán títulos en dólares, por lo que sigue frenada la emisión de AO29, al que aún le resta colocar unos US$800 millones.

Economía decidió pausar esta emisión debido a la suba de la tasa de interés. Esta decisión derivó en análisis que sugieren que el Gobierno no tiene el programa financiero 2027 cerrado.

No obstante, el presidente Javier Milei dijo en las últimas horas que tiene cerrado un paquete financiero con organismos multilaterales y préstamos bilaterales con otros países.

La operación de este miércoles está a cargo de la Secretaría de Finanzas, que comanda Federico Furiase, mientras el jefe del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, se reunió en Bangkok con la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.