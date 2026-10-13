"Persecución política": el periodista brasileño deportado apuntó al Gobierno por su salida

El periodista brasilero, José Rogério Carvalho Tomaz, deportado recientemente del país luego tras cuestionar al presidente Javier Milei, denunció una "persecución política del Gobierno".

El hombre, vinculado al Partido de los Trabajadores (PT), fue impedido de ingresar al país por Migraciones, que argumentó incumplimientos en los requisitos de residencia y le retuvo el DNI.

El trabajador de prensa dio detalles de lo ocurrido en Aeroparque y explicó que desde 2011, "nunca pasaron seis meses sin ir al país" y, tras publicar un video donde cuestionaba el jefe de Estado, "los libertarios pasaron a atacarme, ofenderme e insultarme”.

Añadió que en 2022, luego de vivir dos años en nuestro país, "había iniciado el trámite para la residencia y recibí el estatus de residente permanente pero por cuestiones de trabajo volví a brasil en abril pero siempre fui."

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En este contexto, detalló que "cuando llegué a Aeroparque fui a pasar mi DNIcomo residente y en momento el funcionario mirando la pantalla me dice que no se pudo completar el porcentaje y fuimos a una oficina de Migraciones".

Los funcionarios a cargo del área migratoria descartaron motivaciones políticas. Afirmaron que la expulsión responde de manera estricta a un incumplimiento de las condiciones requeridas para mantener la residencia en el país.

Carvalho Tomaz junto a Lula

El organismo constató que el ciudadano permaneció en territorio argentino solo 153 días desde la obtención de su radicación en enero de 2022. Además, el Estado comprobó la falta de actividad laboral y la ausencia de estudios formales.

La dependencia también descubrió que el sujeto no habitaba en el domicilio declarado en su expediente. La cancelación de la residencia se ejecutó mediante una resolución firmada el 5 de agosto de 2026, amparada en la Ley de Migraciones y en el Decreto 366/2025. (C5N)