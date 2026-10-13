Las puertas que vuelven a abrirse: una histórica institución de Saldungaray prepara su gran regreso

Parte de la comisión directiva en los festejos por el Aniversario número 126 de Saldungaray

Anahí González Pau agonzalez@lanueva.com Licenciada en Comunicación Social egresada de la Universidad de La Plata. Docente en nivel superior. Redactora de La Nueva desde 2010. En LU2 Radio Bahía Blanca tiene la columna "Buenas buenas" y se desempeña como redactora creativa. Es especialista en cubrir historias humanas de superación. Además, es profesora de yoga.

La Asociación Española de Socorros Mutuos de Saldungaray realizará el sábado 17 de octubre un gran baile para celebrar la reinauguración de sus instalaciones, recuperadas y puestas nuevamente en valor.

La apertura de las puertas está prevista para las 21, mientras que desde las 21.30 comenzarán las actividades, con la participación de distintas colectividades y grupos de danzas que llegarán para acompañar este momento especial.

La propuesta reunirá expresiones culturales de diferentes comunidades. Serán parte de la celebración la Sociedad Venezolana, la Asociación de Residentes Peruanos, el Centro Andaluz, el Ballet Arte Español, el grupo Ricudim de la Asociación Israelita, la Asociación Boliviana y el grupo de danzas Diablos del Norte.

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También participarán los Talleres Folclóricos Municipales de Sierra de la Ventana, Villa Ventana y Saldungaray, y la Peña Huinca Malal, de Saldungaray.

A la programación se sumarán una presentación especial de Tango Sergio y Adriana en Concierto y una orquesta de castañuelas junto al Ballet de Arte Español.

El cierre de la noche estará a cargo de la banda Fondo Blanco y un DJ, que invitarán a continuar la celebración con baile.

Pero más allá de la música y de las distintas propuestas artísticas, la jornada tendrá un significado especial para los vecinos de Saldungaray: volver a ver en funcionamiento un espacio que forma parte de la historia de la localidad.

“Después de tanto esfuerzo, sacrificio y trabajo para volver a poner en valor nuestra Sociedad Española, nos llena de alegría poder abrirla nuevamente a toda la comunidad”, expresaron desde la institución.

La celebración tendrá así un componente inevitable de nostalgia, pero también de alegría. La reapertura representa el resultado de un trabajo colectivo y la posibilidad de que una institución con más de un siglo de historia vuelva a ser punto de encuentro para los vecinos.

El salón fue totalmente arreglado con intervenciones en el techo, pintura, calefacción y escenario.

La invitación es abierta a la comunidad, para compartir una noche de cultura, música y baile y acompañar el regreso de la Sociedad Española a la vida cotidiana de Saldungaray.