Coronel Dorrego: vuelven a licitar terrenos para viviendas familiares

El municipio de Coronel Dorrego abrió esta semana la inscripción de vecinos interesados en participar de la licitación de lotes del programa Tu Lugar, destinado a personas y grupos familiares que no cuentan con un terreno propio pero sí la capacidad económica suficiente para construir su vivienda única.

En los últimos tres años se entregaron en el distrito 77 casas, y actualmente hay otras 18 en ejecución. Se trata de una cifra importante, pero claramente insuficiente para satisfacer la enorme demanda de cientos de familias. Por este motivo, la comuna tomó la decisión de avanzar con la venta de lotes aptos para la construcción de unidades habitacionales.

Los terrenos -que se encontraban abandonados- fueron incorporados al patrimonio municipal a través de un proceso de prescripción administrativa, se informó. Tienen entre 270 y 470 metros cuadrados, y su precio base va desde los 7.646 a 11.950 dólares (entre 11,7 y 18,3 millones de pesos).

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Los ganadores de las licitaciones podrán pagar los lotes en hasta 36 cuotas en pesos, mensuales y consecutivas,

actualizadas semestralmente por el Coeficiente Casa Propia, informado por el gobierno nacional.

"Una vez recibido el informe del Registro de la Propiedad de Inmuebles de la Provincia de Buenos, que acredite la legalidad de la adjudicación, el Departamento Ejecutivo liquidará dentro de los sesenta días corridos, las cuotas a abonar por el beneficiario. El beneficiario tomará posesión del terreno desde el momento de su adjudicación definitiva", se indicó.

Los solicitantes deberán tener más de 18 años de edad y estar radicados en el partido desde hace al menos cinco años.

Dentro de su grupo familiar conviviente no deberá haber adjudicatarios de viviendas financiadas por el estado ni propietarios de bienes inmuebles destinados a viviendas.

En el aspecto económico, el requisito a cumplir es que la suma de los ingresos mensuales del grupo familiar superen el valor de cuatro salarios mínimos vitales y móviles al momento de la inscripción (unos 1.535.200 pesos).

Según ordenanza, tendrán prioridad quienes "acrediten capacidad de construcción suficiente para efectuar la obra en un

50%" al momento de inscribirse, "certifiquen la compra de una vivienda de construcción en seco" o bien presenten recibos de sueldos de los últimos 12 meses "o declaración jurada de ingresos suficientes para afrontar la obra".

Una vez que reciban el terreno, los adjudicatarios deberán iniciar la primera etapa de la construcción de su vivienda dentro de los siguientes 45 días. Esta consistirá, como mínimo, en la conexión de los servicios de energía eléctrica y agua corriente.

"A los 180 días, la construcción deberá alcanzar un avance del 30%", se indicó. En términos generales, esto implica llegar a la altura del encadenado.

En 24 meses -se añadió- deberá estar finalizada la obra en condiciones de habitabilidad.

La dirección de Obras Públicas tendrá a cargo la inspección y certificación de las construcciones. En caso de ser necesario, también podrá otorgar una única extensión del plazo estipulado, que no podrá exceder los 12 meses.

En cuanto a las viviendas, se estipuló que deberán tener, como mínimo, cocina, baño y una habitación, y bajo ningún concepto podrán tener menos de 36 metros cuadrados cubiertos.

"Vencidos los plazos estipulados para la construcción, se producirá la mora automática de parte del adjudicatario, y sin necesidad de intimación o interpelación por parte del municipio, se procederá a iniciar el proceso de desadjudicación, llamando a una nueva adjudicación, teniendo preferencias los inscriptos que no hubieran sido favorecidos en el sorteo inicial y que sigan cumpliendo los requisitos mencionados en los artículos precedentes", se indicó.

El reglamento del programa estipula que el beneficiario que deje de abonar tres cuotas, previa intimación fehaciente de las áreas municipales intervinientes "perderá el total de lo abonado hasta la fecha, quedando la suma percibida como indemnización a la Municipalidad de Coronel Dorrego por la utilización del bien desde la toma de posesión hasta la fecha de producida la mora".

Dada la finalidad social de los lotes, la adjudicación de los terrenos y los derechos sobre ellos son intransferibles.

"El o los compradores no podrán vender ni dar en locación o cualquier otra modalidad contractual onerosa o gratuita el inmueble por un término de 10 años contados a partir de la fecha de la suscripción del boleto de compraventa. La violación de esta cláusula dará derecho a la Municipalidad a exigir del comprador originario la diferencia resultante entre el valor del terreno y el importe del precio pactado", se especificó.

Para acceder al programa se deberá descargar un formulario de la página web del municipio, imprimirlo, completarlo y entregarlo en la oficina de Obras Públicas.

También se deberá adjuntar copia del DNI del solicitante y su grupo familiar, constancia de CUIT o CUIL, certificado de matrimonio, sentencia de divorcio (si hubiera) y partidas de nacimiento de hijos.

En forma complementaria, se deberá acreditar capacidad económica mediante la presentación de recibo de sueldo o declaración jurada.

Esta documentación se recibirá hasta el viernes 16 de octubre próximo.