Ordenan la captura internacional de un condenado por un abuso en Villa Iris

La Justicia bahiense ordenó la captura internacional de un hombre condenado por un caso de abuso ocurrido en Villa Iris y que se encuentra prófugo desde hace casi dos años.

Se trata de Federico Alejo Kemmler Davyt (29), quien el 30 de agosto de 2021 fue declarado autor penalmente responsable de abuso sexual con acceso carnal y recibió la pena de 6 años y 6 meses de prisión.

Como llegó en libertad al juicio -a cargo del Tribunal en lo Criminal Nº 3 de Bahía Blanca- recién se pidió su detención el 22 de noviembre de 2024, cuando el fallo adquirió firmeza.

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Si bien ya existía una prohibición para que pudiera abandonar nuestro país, en las últimas horas los jueces también solicitaron a la Oficina de Asuntos Internacionales de Interpol insertar como notificación roja la búsqueda de Kemmler Davyt.

Se trata de solicitudes internacionales emitidas a las fuerzas del orden de todo el mundo para localizar y detener provisionalmente a una persona que se encuentra prófuga. El objetivo final de esta medida es su extradición, entrega o una acción judicial similar.

Desde la Oficina de Búsqueda de Personas y Antecedentes Penales de la Fiscalía General Bahía Blanca realizaron distintas tareas de análisis de redes, contactos y entorno y se lo buscó, a través de oficios girados a distintas fuerzas policiales, en las provincias de La Pampa, Río Negro y Neuquén, pero con resultado negativo.

El caso

La violación se cometió el 23 de diciembre de 2018, en un domicilio ubicado en Gabino Prieto y Tres Lomas, de Villa Iris, donde un grupo de excompañeros de la escuela se reencontró para compartir un asado.

En esas circunstancias Kemmler Davyt habría abusado de una mujer, a quien le provocó lesiones en las zonas abdominal, lumbar y piernas, además de escoriaciones y equimosis en sus partes íntimas.

"Necesitamos que cumpla su condena donde debe ser, tras las rejas, y así poder respirar aires de justicia y cerrar finalmente este tramo de vida que tuvimos que sobrellevar", manifestó recientemente la madre de la víctima.

El Ministerio de Seguridad provincial ofreció recompensa de hasta 10 millones de pesos por "información fehaciente que permita la localización y detención" del condenado, garantizando "estricta reserva de identidad" para los informantes.

Dónde aportar datos

Quienes posean datos sobre el paradero del nombrado pueden presentarse en la ayudantía fiscal puanense, situada en Hipólito Yrigoyen 698 de aquella localidad; comunicarse al (02923) 488667; o enviar un mail a ayudantiafiscalpuan@mpba.gov.ar

También pueden concurrir a la Dirección provincial de registro de personas desaparecidas (calle 2, entre 51 y 53, oficina 118, en La Plata), así como están habilitados el número (0221) 4293015 y el correo electrónico profugos@mseg.gba.gov.ar

Los informantes, además, pueden contactarse con la línea de emergencias 911.