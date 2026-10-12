Siro Boelter, el pequeño gran talento de Stroeder que competirá en una final nacional

Javier Cambarieri / Agencia Patagones

Un alumno de Stroeder se prepara para afrontar uno de los desafíos más importantes de su recorrido escolar. Siro Boelter, estudiante de 6° año del nivel primario del Colegio La Divina Providencia (Colegios del Solar), participará de la instancia nacional de la Olimpíada Matemática Ñandú, que se desarrollará del 20 al 23 de este mes en La Falda, Córdoba.

El joven consiguió su clasificación luego de superar las instancias escolar, distrital, regional y provincial, en un camino marcado por la dedicación, la perseverancia y el entusiasmo por la matemática.

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“Este logro nos llena de orgullo, por eso queremos destacar especialmente a nuestro alumno Siro, quien ha logrado superar exitosamente todas las instancias recorridas hasta el momento”, expresaron desde el establecimiento educativo.

En diálogo con La Nueva., Siro contó que comenzó a participar de las Olimpíadas Ñandú el año pasado, cuando logró avanzar hasta la etapa regional. Este año, en cambio, consiguió el pase a la instancia nacional.

“Es un honor para mí pasar a la etapa nacional”, señaló Siro, quien reconoció que el recorrido estuvo acompañado por nervios y mucha emoción ante la posibilidad de vivir una experiencia nueva.

“He pasado muchos nervios y ahora siento que se viene algo nuevo, algo que no he visto nunca. También he sentido emoción porque es algo que tampoco me ha pasado”, agregó.

Siro también expresó su orgullo por representar a Stroeder y al Colegio La Divina Providencia, y agradeció a su maestra y a los profesores que lo acompañan en la preparación para la competencia.

El logro tiene, además, un significado especial para su familia. Su papá, Rodrigo, agradeció a la escuela y a todas las personas que acompañaron al alumno durante las distintas etapas.

“Estamos muy orgullosos porque Siro ha llegado hasta acá”, expresó, y destacó el esfuerzo y la dedicación que tanto el estudiante como la institución pusieron en cada instancia.

“Siempre confiamos en él y tratamos de darle oportunidades para que aprenda y crezca. Para nosotros es un gran logro y una experiencia que quedará para siempre en nuestros corazones”, agregó.

El orgullo de toda una comunidad

La clasificación también fue celebrada por Isabel Oms, directora general de los Colegios del Solar, quien consideró que el resultado trasciende a la institución.

“Nos llena de orgullo a Bahía Blanca y a la región, a los Colegios del Solar, pero además creemos que esto tiene que ser un orgullo para todas las comunidades, tanto de Stroeder como de Bahía Blanca y otras cercanas”, sostuvo.

Oms también valoró el compromiso de los docentes y equipos educativos que acompañan a los estudiantes, así como el apoyo de sus familias.

Por su parte, Tathiana Racca, directora del Colegio La Divina Providencia de Stroeder, destacó la importancia de que Siro participe de la instancia nacional junto a su docente tutora, la hermana Alejandra Valenzuela.

“Realmente es una experiencia muy significativa, no solo para él y su familia, sino también para la escuela y la comunidad”, afirmó.

La directora remarcó que Siro es el único alumno de la zona que alcanzó esta instancia, por lo que viajará a Córdoba en representación del colegio, de Stroeder, del partido de Patagones y de toda la región.

“Siro es un alumno muy dedicado, comprometido y, sobre todo, apasionado por la matemática. Ha transitado cada una de estas instancias con mucha responsabilidad, entusiasmo y perseverancia”, subrayó.

Asimismo, Racca reconoció el desempeño de Francesco Nardimo, de 5° año, y Agustín Ilgner, de 6°, quienes también participaron junto a Siro de las etapas regional y provincial.

La Olimpíada Matemática Ñandú es una propuesta de la Olimpíada Matemática Argentina destinada a estudiantes de los últimos años del nivel primario y de los primeros años del nivel secundario. A través de problemas y desafíos, busca estimular el razonamiento lógico, la creatividad y el interés por la matemática.

Entre el 20 y el 23 de este mes, Siro tendrá la oportunidad de demostrar sus conocimientos en la instancia nacional. Para él, será un nuevo desafío; para Stroeder y toda la comunidad educativa, una experiencia que despierta orgullo y expectativa.