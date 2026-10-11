Colonia La Merced: desesperado pedido por estado del cauce del río Sauce Chico
Los vecinos denunciaron que está “totalmente obstruido”. Temor ante la llegada de las lluvias de El Súper Niño.piden una urgente intervención
Vecinos de Colonia La Merced, Villarino Viejo y la zona de la desembocadura del río Sauce Chico enviaron una nota con carácter de urgente a los intendentes de Villarino (Carlos Bevilacqua) y de Bahía Blanca (Federico Susbielles) para pedir la limpieza del cauce del curso de agua, a fin de evitar problemas graves de inundación en caso de lluvias torrenciales por el fenómeno de El Súper-Niño.
Según señalaron, la zona aún está sufriendo las secuelas de la fatídica inundación de marzo de 2025, que generó en ese lugar –especialmente en la zona de quintas- “pérdidas millonarias”.
El problema más grave –añadieron- es el estado del cauce del río, el límite natural entre Bahía Blanca y Villarino, que se encuenta “totalmente obstruido” y con severas deficiencias por la falta de limpieza y mantenimiento.
“Con una crecida importante, y con todos los obstáculos que aún hay dentro del cauce, se podrían generar problemas en el sector del puente sobre la ruta nacional 3, desbordes y hasta la caída del mismo, lo que implicaría dejar desconectado a Villarino y gran parte del sur argentino”, alertaron.
El taponamiento que sufre el cauce –remarcaron los vecinos y productores- subsiste desde la inundación de marzo de 2025 y “representa un riesgo compartido para ambos municipios” ante las perspectivas meteorológicas para el período primavera-verano.
“Habiendo tomado conocimiento del ingreso a un período de Súper Niño, anunciado por los organismos meteorológicos, evento que genera un aumento importante del volumen de precipitaciones y que ya provoca inundaciones en el noreste del país, queremos manifestar nuestra preocupación por el estado actual de la cuenca baja del río Sauce Chico”, indicaron.
En este marco –remarcaron- “solicitamos a los intendentes ribereños y a Hidráulica de la Provincia de Buenos Aires que se lleven adelante tareas en forma conjunta y con carácter de urgencia, a fin de mitigar los riesgos”.
Puntualmente, reclamaron “la limpiea y dragado urgente” del cauce, además de la articulación de una mesa de trabajo conjunta entre los municipos mencionados y Vialidad Nacional.
Mencionaron por último que es “imprescindible” que las medidas a tomar lleguen “con carácter de prevención” y no cuando los daños ya sean irreversibles y sólo se pueda aspirar a contenerlos para que no se agraven.
Durante las copiosas lluvias de marzo de 2025 Colonia La Merced y Villarino Viejo sufrieron un histórico desborde del Sauce Chico, lo que obligó a evacuar a varias familias y a alojarlas en el Centro de Desarrollo Infantil (CDI) de Médanos.
El violento paso del agua arrasó propiedades, vehículos, cultivos, alambrados, equipos rurales y dos puentes, y dejó intransitables numerosos caminos rurales. Además, dejó sobre todo una gruesa capa de lodo hediondo y una cantidad nunca vista de troncos, ramas, residuos y barro en el cauce del río.