Colonia La Merced: desesperado pedido por estado del cauce del río Sauce Chico

Tres de las imágenes del cauce del Sauce Chico que los vecinos enviaron a los intendentes. Fotos: Gentileza vecinos Colonia La Merced

Vecinos de Colonia La Merced, Villarino Viejo y la zona de la desembocadura del río Sauce Chico enviaron una nota con carácter de urgente a los intendentes de Villarino (Carlos Bevilacqua) y de Bahía Blanca (Federico Susbielles) para pedir la limpieza del cauce del curso de agua, a fin de evitar problemas graves de inundación en caso de lluvias torrenciales por el fenómeno de El Súper-Niño.

Según señalaron, la zona aún está sufriendo las secuelas de la fatídica inundación de marzo de 2025, que generó en ese lugar –especialmente en la zona de quintas- “pérdidas millonarias”.

El problema más grave –añadieron- es el estado del cauce del río, el límite natural entre Bahía Blanca y Villarino, que se encuenta “totalmente obstruido” y con severas deficiencias por la falta de limpieza y mantenimiento.

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“Con una crecida importante, y con todos los obstáculos que aún hay dentro del cauce, se podrían generar problemas en el sector del puente sobre la ruta nacional 3, desbordes y hasta la caída del mismo, lo que implicaría dejar desconectado a Villarino y gran parte del sur argentino”, alertaron.

El taponamiento que sufre el cauce –remarcaron los vecinos y productores- subsiste desde la inundación de marzo de 2025 y “representa un riesgo compartido para ambos municipios” ante las perspectivas meteorológicas para el período primavera-verano.

“Habiendo tomado conocimiento del ingreso a un período de Súper Niño, anunciado por los organismos meteorológicos, evento que genera un aumento importante del volumen de precipitaciones y que ya provoca inundaciones en el noreste del país, queremos manifestar nuestra preocupación por el estado actual de la cuenca baja del río Sauce Chico”, indicaron.

En este marco –remarcaron- “solicitamos a los intendentes ribereños y a Hidráulica de la Provincia de Buenos Aires que se lleven adelante tareas en forma conjunta y con carácter de urgencia, a fin de mitigar los riesgos”.

Puntualmente, reclamaron “la limpiea y dragado urgente” del cauce, además de la articulación de una mesa de trabajo conjunta entre los municipos mencionados y Vialidad Nacional.

Mencionaron por último que es “imprescindible” que las medidas a tomar lleguen “con carácter de prevención” y no cuando los daños ya sean irreversibles y sólo se pueda aspirar a contenerlos para que no se agraven.

Durante las copiosas lluvias de marzo de 2025 Colonia La Merced y Villarino Viejo sufrieron un histórico desborde del Sauce Chico, lo que obligó a evacuar a varias familias y a alojarlas en el Centro de Desarrollo Infantil (CDI) de Médanos.

El violento paso del agua arrasó propiedades, vehículos, cultivos, alambrados, equipos rurales y dos puentes, y dejó intransitables numerosos caminos rurales. Además, dejó sobre todo una gruesa capa de lodo hediondo y una cantidad nunca vista de troncos, ramas, residuos y barro en el cauce del río.