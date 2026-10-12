Presupuesto 2027: se abre el debate en Diputados con poco margen para modificar el proyecto

La Cámara de Diputados abrirá este martes el debate en comisión del proyecto de Presupuesto 2027, que tiene como eje central sostener el equilibrio fiscal, por lo cual habrá un margen acotado para introducir modificaciones debido al peso de los gastos comprometidos.

La discusión comenzará al mediodía en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, con la exposición del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, quien brindará detalles sobre los principales lineamientos del proyecto.

La Libertad Avanza cuenta con 95 diputados y necesita reunir al menos 129 votos para alcanzar el quórum y avanzar con el tratamiento en el recinto. Por ese motivo, el oficialismo deberá conseguir el respaldo de sus aliados y profundizar las negociaciones con los gobernadores.

Uno de los principales condicionantes es que alrededor del 70% del gasto ya está comprometido en prestaciones previsionales, programas sociales y otras obligaciones del Estado.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

A esto se suman los reclamos de las provincias por recursos para obras públicas, el financiamiento de las universidades y la cobertura de las cajas jubilatorias provinciales. Además, el proyecto deberá contemplar los fondos necesarios para las prestaciones vinculadas con la discapacidad.

Según las estimaciones mencionadas en la discusión presupuestaria, su impacto fiscal para 2027 rondaría los $600.000 millones, en caso de avanzar la iniciativa acordada entre el oficialismo y sus aliados.

En ese contexto, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, mantiene conversaciones con los gobernadores para acercar posiciones y facilitar la aprobación del Presupuesto antes de que termine el año.

El cronograma parlamentario contempla reuniones informativas hasta la primera semana de noviembre, con el objetivo de emitir dictamen y avanzar posteriormente con el tratamiento legislativo.

La intención del Gobierno es avanzar con el tratamiento parlamentario durante noviembre y conseguir la sanción de la ley antes de fin de año.

Para alcanzar ese objetivo, serán determinantes los acuerdos que logre reunir tanto en Diputados como en el Senado.

Jubilaciones y prestaciones sociales: las principales partidas

El proyecto prevé destinar $102 billones al pago de prestaciones previsionales, que incluyen jubilaciones, pensiones y pensiones no contributivas (PNC).

Dentro de ese monto se contemplan $3,9 billones para el pago de bonos, una cifra prácticamente equivalente a la estimada para 2026. Esto supone la continuidad del bono vigente de $70.000 durante 2027, sin incrementos nominales previstos.

De acuerdo con la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), los $98,1 billones restantes corresponderían a los pagos regulares, que registrarían un aumento real interanual del 5,7% respecto de la proyección de cierre de 2026.

La OPC también estimó que la cantidad de jubilados, pensionados y retirados pasaría de 9,20 millones en 2026 a 9,12 millones en 2027, lo que representaría una disminución de aproximadamente 79.000 titulares.

En cuanto a las asignaciones familiares, se proyecta un gasto de $14,4 billones, equivalente a un incremento real del 2,5% frente al cierre estimado para este año.

La cantidad de asignaciones familiares por hijo, en tanto, mostraría una leve suba: el promedio mensual pasaría de 4,33 millones en 2026 a 4,35 millones en 2027.

Por otra parte, las transferencias destinadas a otros programas sociales alcanzarían los $9,1 billones, con un incremento real interanual del 37,1% respecto de lo previsto para el cierre de 2026.

Gasto, ingresos e inflación: las proyecciones

El proyecto de Presupuesto contempla gastos totales consolidados por $216 billones, lo que representa un incremento del 25,3%.

En paralelo, los recursos totales consolidados provenientes de impuestos y contribuciones a la seguridad social alcanzarían los $219,3 billones, con una suba proyectada del 26,2%.

Entre las principales variables macroeconómicas, el Gobierno estima una inflación del 21,3% para 2027 y proyecta un dólar de $1.847 para fines de diciembre, con un promedio anual de $1.728.

En materia de erogaciones, se prevé destinar $150.913.491,9 millones a servicios sociales, mientras que los servicios de la deuda pública demandarían $18.609.176,1 millones.

El financiamiento de las universidades nacionales también estará entre los puntos de discusión: el proyecto contempla recursos por $7,3 billones para el sector.

Por último, las proyecciones oficiales estiman que el consumo privado crecerá un 3,4% durante 2027, mientras que el consumo público avanzaría un 0,6%. (NA)