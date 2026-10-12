Se conoció el segundo participante eliminado de MasterChef Celebrity

La cocina de MasterChef Celebrity despidió a un nuevo participante este domingo, en su segunda gala de eliminación. Los peores cocineros de la semana prendieron las hornallas para probar su suerte con un arroz con calamares y asegurar un puesto en la competencia.

A pesar de ser una de las participantes favoritas, la periodista Paula Trapani quedó fuera de la competencia por no cumplir con las expectativas del jurado.

La noche se caracterizó por tener una consigna clara: un plato libre combinando el arroz y el calamar. La dificultad del desafío dispuesto por el jurado Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana fue que no dejaron que los participantes pasaran por el mercado, sino que les dieron una canasta con los ingredientes que esperaban que utilizaran.

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Tras una noche intensa en la cocina, los platos de Alejandro Lerner, Julieta Nair Calvo, Sebastián Presta y Morena Beltrán fueron los que destacaron sobre el resto y los participantes pudieron subir al balcón. “Este es el espíritu con el que todos se tienen que mover”, felicitó el chef Martitegui.

Los siguientes en pasar a la próxima etapa fueron Hernán "Mala Fama" y Pablo Giralt, dejando a Mike Amigorena y Paula Trapani como los peores platos de la noche. Aunque el jurado destacó el sabor del plato del actor, señaló que el arroz estaba crudo y el calamar duro.

Finalmente, el plato de Paula no solo se caracterizaba por el arroz crudo y un corte extraño elegido para el calamar, sino que el mismo también estaba crudo. “Fue casi del mar a la mesa", le dijo Martitegui.

“Sinceramente esperaba seguir porque le puse bastante y siempre cociné con amor, pero bueno, es una competencia”, comunicó Trapani tras ser eliminada de la competencia.

“Quiero mi derecho a réplica y me encantó el grupo”, dijo antes de irse, adelantando que volverá para el repechaje. (NA)