Trump anunció un alto el fuego energético entre Rusia y Ucrania

La comunicación de Trump llegó tras un nuevo cruce con Kiev

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo un acuerdo entre Rusia y Ucrania para detener los ataques contra la infraestructura energética, en un nuevo intento por reducir las hostilidades.

A través de su red social Truth Social, el mandatario informó que el alto el fuego tendría “efecto inmediato” y lanzó una advertencia a las partes: “No lo rompan”.

El anuncio se produjo después de que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, expresara su disposición a frenar los ataques contra las refinerías rusas si Moscú dejaba de bombardear la red energética ucraniana.

“Cualquier paso de desescalada debe ser recíproco y respaldado por garantías reales”, había reclamado el mandatario en X, donde también responsabilizó exclusivamente a Rusia por el inicio de la guerra.

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La comunicación de Trump llegó tras un nuevo cruce con Kiev. El sábado, el republicano sostuvo que Ucrania necesitaba un nuevo presidente y cuestionó a Zelenski por no alcanzar un acuerdo para terminar el conflicto.

El ministro de Exteriores ucraniano, Andrii Sybiha, respondió que el jefe de Estado cuenta con el respaldo de la población y que corresponde a los ciudadanos decidir quién debe gobernar el país.

Las tensiones también estuvieron atravesadas por la suba de los precios internacionales de la energía. Trump vinculó el encarecimiento del combustible con los ataques ucranianos contra instalaciones rusas, mientras Zelenski atribuyó el aumento a la guerra en Medio Oriente.

Además, el mandatario estadounidense había acordado con el presidente ruso, Vladímir Putin, medidas relacionadas con la compra de petróleo ruso, cuestionadas por Kiev y por gobiernos europeos.

Pese al anuncio, los enfrentamientos continuaban en distintos puntos del conflicto. Ucrania reportó un ataque ruso en Zaporiyia que dejó 23 muertos, incluidos cuatro niños, mientras que un ataque ucraniano con drones dañó un centro de datos de la empresa rusa Yandex.

Por el momento, el anuncio de Trump no incluye en la información difundida detalles sobre los mecanismos de supervisión del alto el fuego ni sobre las garantías para asegurar su cumplimiento. (NA)