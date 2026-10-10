El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, arremetió con inusitada dureza en contra de su par de Ucrania, Volodímir Zelenski, para quien pidió su relevo del cargo.

“Creo que ya es hora de que Ucrania tenga un nuevo presidente. (…) Sugiero que Ucrania tenga un nuevo líder que pueda negociar”, señaló a la prensa.

Las declaraciones del jefe de la Casa Blanca no resultan sorpresivas sino que parecen responder a las más recientes críticas de Zelenski, quien fustigó la “falta de voluntad” de Estados Unidos para ayudar a Ucrania en su conflicto con Rusia.

"Quiere crear problemas para Estados Unidos y el mundo entero”

Zelenski “quiere crear problemas para Estados Unidos y el mundo entero”, mientras que a Ucrania se le había pedido que “no atacara las refinerías de petróleo rusas”, consideró Trump.

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El sitio Actualidad RT, que resalta las expresiones del mandatario norteamericano (después de su reciente muy cordial charla telefónica con su par Vladímir Putin), recuerda que el mandato del presidente Ucraniano expiró el 20 de mayo de 2024.

Pero la ley sobre el régimen jurídico de la ley marcial prohíbe explícitamente el proceso electoral.

“Zelenski podría haber puesto fin a esta guerra muchas veces. Muchas muchas veces. Y decide no hacerlo”, declaró Trump.

Trump continuó: “Dijimos que [Zelenski] podía hacer lo que quisiera con Rusia, pero que no atacara las refinerías, porque con ello se provoca un problema mundial. Y él quiere causar problemas al mundo”.

“Quiere causar problemas a nuestros agricultores y ganaderos con el combustible diésel, porque Rusia suministra una gran parte del diésel en todo el mundo”, declaró a distintos medios.

Trump enfatizó que no va a permitir que Zelenski afecte a los sectores estadounidenses “ni al resto del mundo”.

“Así que más le vale que pare. […] Sugiero que busquen un nuevo líder capaz de llegar a un acuerdo, porque él podría haber cerrado muchos acuerdos y, por alguna razón, nunca lo ha hecho“, expresó el presidente.

Luego, el sitio ruso se explaya en consideraciones referidas a la disposiciones constitucionales de Ucrania, que estarían siendo vulneradas por el gobierno de Zelenski. (N/A)