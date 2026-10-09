Crisis energética: Trump acordó con Putin para que suministre diésel al mercado mundial
Así se inyectarán millones de toneladas de combustible para intentar contener los precios. Se habilitará una licencia temporal para facilitar los traslados.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un acuerdo con su par ruso, Vladimir Putin, para que Rusia suministre diésel al mercado estadounidense y al resto del mundo en un intento por contener el aumento de los precios de la energía.
El anuncio fue dado a conocer después de una conversación entre ambos mandatarios, en medio de las tensiones internacionales por la guerra en Irán y las dificultades que atraviesan los mercados de combustibles.
A través de su red social Truth Social, Trump informó que el compromiso contempla la entrega de más de 300.000 toneladas de diésel de manera inmediata, otras 500.000 toneladas durante noviembre y un millón de toneladas adicional.
Además, el mandatario afirmó que Rusia podría entregar otros tres millones de toneladas en un plazo breve, sujeto a la capacidad de sus refinerías.
El Departamento del Tesoro estadounidense, por su parte, anunció la emisión de una licencia temporal para facilitar la llegada del combustible ruso a los mercados globales.
Trump presentó el entendimiento como una medida destinada a aumentar la disponibilidad de combustible y reducir los costos para los consumidores.
En su publicación en Truth Social, Trump consideró que es una medida “de gran importancia”, ya que el suministro ruso contribuirá a que los precios del diésel bajen de manera pronunciada y rápida, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo.
El anuncio también tiene una dimensión política. Estados Unidos celebrará las elecciones legislativas de medio mandato el 3 de noviembre, una instancia clave para el futuro de la administración republicana. El costo de vida y el precio de los combustibles se convirtieron en factores de preocupación para el oficialismo. (TN)