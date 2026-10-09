Hitler Mussolini, el candidato de izquierda que ganó unas elecciones municipales en Perú

Un candidato peruano llamado Hitler Mussolini fue elegido alcalde de un pueblo andino tras imponerse por un estrecho margen en unas elecciones locales.

Su nombre, idéntico al de dos de los dictadores más notorios del siglo XX, generó sorpresa tanto en Perú como en el resto del mundo.

Adolf Hitler fue el líder del régimen nazi de Alemania, responsable del Holocausto y de crímenes masivos durante la Segunda Guerra Mundial. Mienras que Benito Mussolini encabezó el régimen fascista italiano tras la Marcha sobre Roma en 1922 y se convirtió en un dictador absoluto en los años siguientes hasta su asesinato por partisanos comunistas en 1945.

En este caso, Hitler Mussolini Simeón Flores, de 45 años, se presentó por el partido de izquierda “Ahora Nación” y obtuvo 229 votos, el 34,5 % de las 663 papeletas válidas en Queropalca, seguido de cerca por Gaspar Benilde Osorio Zambrano, del partido Renovación Popular Perú, que logró 204 votos, el 30,8 %.

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El distrito tiene una población estimada de algo más de 730 habitantes, según datos oficiales de 2024.

En 2018, otro Hitler, en este caso Hitler Guesclin Alba Sánchez, ganó una elección en Yúngar, otro municipio andino.

Alba Sánchez, que llegó a ser conocido como el “Hitler bueno” y hacía campaña con el lema “Hitler vuelve”, obtuvo el 47,7 % de los votos emitidos en la población, entre los casi 2500 electores que cuenta el distrito.

En Perú no es raro que las familias elijan para sus hijos nombres históricos o poco habituales, pese a sus connotaciones negativas o controvertidas. (TN)