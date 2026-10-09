Pillay, la pionera contra el apartheid y defensora de los derechos humanos que ganó el Nobel de la Paz

Navanethem Pillay, quien fue galardonada este viernes con el Premio Nobel de la Paz, el 28 de julio de 2008 llegó al cargo de Alta Comisionada de las Naciones para los Derechos Humanos tras una aprobación de la Asamblea General.

La abogada nacida en Durban, Sudáfrica en una familia de origen tamil indio, el 23 de septiembre de 1941, asumió el cargo el 1 de septiembre de 2008 y su mandato se renovó por dos años a partir del 1° de septiembre de 2012.

Fue la primera mujer en ejercer la práctica del derecho en Natal, su provincia de origen, en 1967, describe el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

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Sacó a la luz casos de tortura

Durante los años siguientes, en los que se desempeñó como abogada defensora de activistas que luchaban contra el apartheid, sacó a la luz casos de tortura y contribuyó a establecer derechos fundamentales para los prisioneros de Robben Island.

También fue docente en la Universidad de KuaZulu-Natal y, posteriormente, pasó a ser Vicepresidenta de la Universidad de Durban Westville. En 1995, terminado el apartheid, Pillay fue designada jueza del Tribunal Superior de Sudáfrica.

Ese mismo año fue elegida como magistrada del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, cargo que desempeñó durante ocho años (1999-2003), los últimos cuatro de ellos como Presidenta.

Entonces desempeñó un papel pionero en el desarrollo de la jurisprudencia del TPIR en casos de violación y genocidio, así como en temas relativos a la libertad de expresión y la propaganda del odio.

En 2003, fue designada como jueza de la Corte Penal Internacional en la Haya, donde permaneció hasta agosto de 2008.

Como miembro de la Coalición Nacional de Mujeres de Sudáfrica, Pillay contribuyó a la inclusión de la cláusula de igualdad en la Constitución del país, la cual prohíbe la discriminación por motivos de raza, religión y orientación sexual.

Además de ser co-fundadora de Equality Now, una organización internacional que lucha por los derechos de la mujer, también participó en otras agrupaciones vinculadas con los niños, los detenidos, las víctimas de la tortura y la violencia doméstica, y con derechos económicos, sociales y culturales.

Estudios y títulos

Pillay egresó de la Universidad de Sudáfrica en Natal con dos licenciaturas (Bachelor of Arts y Bachelor of Laws).

También obtuvo una maestría en derecho y un doctorado en ciencias jurídicas de la Universidad de Harvard.

Madre de dos hijas, la jueza sudafricana apodada “Navi” fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz de 2026 “por sus esfuerzos para promover la paz y el derecho internacional”, según informó este viernes el Comité Nobel noruego.