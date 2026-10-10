Ucrania bombardeó una terminal petrolera rusa tras el pacto energético entre Trump y Putin

El ataque de Ucrania a la petrolera rusa fue de noche y con más de cien drones. Imagen ilustrativa

Ucrania atacó durante la noche una terminal petrolera en la sureña región de Rostov en Rusia, apenas unas horas después de que se formalizara un sorpresivo acuerdo de suministro de diésel alcanzado ayer entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder del Kremlin, Vladimir Putin.

De acuerdo con los reportes difundidos por el canal de Telegram independiente ruso Astra, el impacto provocó un importante incendio en la terminal petrolera Yug Rusi, ubicada en la capital regional, Rostov en el Don. Esta instalación clave está encargada del almacenamiento y bombeo de combustible de la refinería Neftezhajinsk, un complejo estratégico que ya había sido blanco de drones ucranianos el pasado 9 de julio.

El ataque nocturno formó parte de una ofensiva masiva en la que las defensas rusas derribaron más de cien drones. Además de la infraestructura energética, "resultó dañado un puente ferroviario", según informó en la red de mensajería rusa MAX el gobernador local, Yuri Slusar, quien detalló que el tránsito de trenes debió detenerse por completo en ambas direcciones mientras los servicios de emergencias trabajaban en el lugar.

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Posteriormente, las autoridades locales confirmaron que las acciones militares dejaron un saldo de seis personas heridas, además de causar daños materiales en varios edificios y casas particulares de la zona. En paralelo, se desató un incendio en un edificio en construcción en la localidad de Bataisk, y se reportaron ataques contra dos buques en el mar de Azov, aunque en este último incidente no se registraron víctimas.

Acuerdo pone presión sobre Ucrania

La sorpresiva contraofensiva de Kiev contra la infraestructura energética rusa tiene lugar en un momento de alta tensión política internacional, ya que fue ejecutada solo unas horas después de la conversación telefónica en la que Trump y Putin acordaron que Rusia suministrará petróleo y sus derivados a los mercados estadounidense y mundial con el objetivo explícito de bajar los precios del diésel en el mercado internacional.

Previo al bombardeo, el mandatario estadounidense anunció a través de su red social, Truth Social, que la llamada con el líder del Kremlin había sido "sumamente exitosa". Trump precisó que, bajo este nuevo entendimiento, Rusia suministrará de inmediato más de 300.000 toneladas de combustible diésel a los mercados globales, y sumará otras 500.000 toneladas durante el mes de noviembre y 1.000.000 de toneladas inmediatamente después.

Por su parte, la sorpresiva decisión de Putin de reactivar las exportaciones masivas se produce en un contexto interno complicado para Moscú. En los últimos meses, Rusia sufrió un grave déficit de combustible que provocó grandes colas en las gasolineras de todo el país, derivado precisamente de la campaña sistemática de ataques ucranianos contra sus refinerías.

Con esta nueva oleada de ataques, Ucrania parece enviar una señal de resistencia ante las presiones internacionales y la diplomacia bilateral entre Washington y Moscú. Las operaciones de la pasada noche demuestran que Kiev mantiene su estrategia de golpear los recursos económicos y energéticos rusos, a pesar de los recientes compromisos comerciales pactados por las superpotencias del mundo. (N/A)