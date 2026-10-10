Buscan a un chico de 14 años desaparecido este sábado
Se trata de Thiago Sebastián Luna quien se ausentó de su casa luego de una discusión familiar.
Familiares y allegados buscan a un chico de 14 años que se ausentó de su hogar este sábado en Punta Alta. Se trata de Thiago Sebastián Luna de 14 años de edad quien alrededor de las 19 hs de este sábado y luego de una discusión familiar se retiró de su domicilio en calle roca al 800.
Thiago tiene tes trigueña, mide 1.65 de estatura, tienee ojos marrones, cabellos cortos negro y al momento de ser visto por última vez vestía pantalón de jean azul, con torso desnudo y zapatillas blancas. Se retiró a pie de dicha dirección.
Cualquier información dirigirse a dependencia policial más cercana