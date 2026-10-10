El diputado nacional Agustín Rossi consideró este sábado que el DNU y el programa anunciado por el ministro Luis Caputo "habilitan la venta de la ciudadanía argentina a cambio de inversiones extranjeras".

Según detalló Rossi, en declaraciones radiales, el esquema permite adquirir la nacionalidad mediante el pago de 350 mil dólares en el caso de inversores individuales, y de 500 mil dólares para grupos familiares. El dirigente remarcó que estas sumas se exigen sin necesidad de contar con residencia previa en el territorio nacional.

El diputado advirtió que la maniobra funciona como un atajo legal para burlar las restricciones vigentes impuestas por la Ley de Tierras. A su juicio, "cualquier inversor extranjero que adquiera la ciudadanía bajo esta modalidad queda exento de los topes de dominio territorial".

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Rossi vinculó estas decisiones con un hilo conductor ideológico que incluye la presencia del empresario tecnológico Peter Thiel y el régimen de grandes inversiones conocido como el "super RIGI". También cuestionó las iniciativas del ministro de Transformación y Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, orientadas a la creación de sociedades comerciales basadas exclusivamente en algoritmos.

Para el ex ministro de Defensa, estas medidas forman parte de una secuencia de intentos orientados a cruzar los límites regulatorios de la ley de tierras. En esa línea, caracterizó el programa oficial como una estrategia que fomenta la conformación de economías de enclave en zonas de recursos naturales.

Respecto a la defensa oficial del RIGI como un éxito en la atracción de capitales, Rossi restó mérito a la política gubernamental y argumentó que los sectores con recursos naturales en Argentina poseen un atractivo intrínseco tal que las inversiones habrían llegado con o sin la vigencia de dicho régimen. (N/A)