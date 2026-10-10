Modernización laboral: cómo funciona el nuevo fondo inembargable para cubrir pasivos por despidos

En el marco de la reciente reglamentación de la ley de modernización laboral, las empresas argentinas ya cuentan con una nueva herramienta financiera para gestionar sus recursos humanos y previsionales, el Fondo de Asistencia Laboral.

Sebastián Di Nucci, gerente de Inversión del Banco Ciudad, una de las entidades habilitadas para la recepción y administración de este mecanismo, que permite que una porción de las cargas patronales vigentes se transforme en un activo financiero dentro de las organizaciones, destinado exclusivamente a dar cobertura a los costos de indemnización.

"Es positivo que bajo esta ley de modernización laboral, hoy las empresas con parte de lo que pagan los aportes mensuales patronales, se capitaliza en lo que va a ser una nueva inversión dentro del balance de las empresas", señaló el ejecutivo en declaraciones radiales.

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Una de las principales ventajas del instrumento es su especificidad y su protección legal ante contingencias judiciales. El fondo funciona como un patrimonio separado que quita presión a la caja diaria de las compañías ante una eventual reducción o recambio de personal.

"El Fondo de Asistencia Laboral se va a usar únicamente para las desvinculaciones o el pago indemnizatorio que tengan con sus empleados", aclaró Di Nucci.

En ese sentido, remarcó dos aspectos clave para la tranquilidad jurídica de las firmas: "Esa es la única característica de este Fondo, va a ser inembargable, y cuando lo recibe el Banco Ciudad, que es la entidad habilitada, va a estar invirtiendo ese Fondo".

Desde la perspectiva del balance corporativo, el objetivo central es calzar el activo invertido con las obligaciones futuras de la empresa. "Lo que busca es cubrir lo que tenemos del lado de los balances, que es el pasivo por despidos, y lo que va a buscar es darle cobertura a la evolución de ese pasivo", explicó el especialista.

Estrategia de inversión: ganarle a la inflación sin sorpresas

El gerente de Inversión precisó la hoja de ruta regulatoria y comercial: "Los instrumentos elegibles para este tipo de fondos son bonos soberanos, letras del Tesoro, también pueden participar bonos provinciales únicamente de la mejor categoría", destacó.

Finalmente, Di Nucci le puso números a la meta de rendimiento que se trazaron para defender el poder adquisitivo de los aportes de los empleadores, en un entorno económico que exige sintonía fina. "Vamos a estar buscando ganar inflación más un margen, después depende de la dinámica que tenga en el mes a mes las inversiones, pero hoy sí se puede alcanzar ese objetivo con un ancla muy importante que es manejarlo con la menor volatilidad posible", cerró. (N/A)