El oficialismo convocó una mega sesión para el 21 de octubre

La Libertad Avanza pidió una sesión especial para el miércoles 21 de octubre al mediodía en la Cámara de Diputados y la Secretaría Parlamentaria rápidamente confirmó la convocatoria con la que el oficialismo busca bloquear el intento opositor para voltear el DNU 70/23.

La solicitud de la sesión especial, encabezada por el libertario cordobés Gabriel Bornoroni (jefe del bloque LLA), repite dos proyectos que son parte de la convocatoria de la oposición al recinto el próximo 15 de octubre: la emergencia en Discapacidad y la ley sobre Endeudamiento Familiar.

No se incluyó el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, con el que el Gobierno pretende fortalecer la posición soberana del Estado argentino sobre las Islas Malvinas respecto a la usurpación del territorio y la expoliación extranjera de sus recursos naturales, además de introducir reformas al sistema de Seguridad Nacional y en el aparato de Defensa.

En cambio, sí aparece en el temario el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, se dictaminará en un trámite ultra exprés en el marco de un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General que se reunirá por primera y única vez el miércoles a las 16.

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La idea del oficialismo es incorporar una versión atenuada de la Ley de Tierras en el articulado de la norma sobre Propiedad Privada y devolver el proyecto al Senado, donde se había aprobado con media sanción hace poco más de dos meses.

Si bien el Gobierno está filosóficamente en contra de cualquier restricción a la compraventa de tierras rurales a extranjeros, dio un giro pragmático al darse cuenta que era una batalla perdida socialmente, y que si insistía con la derogación de la norma, la oposición podía llevarse puesto no solamente la derogación de la Ley de Tierras sino el DNU 70/23 completo.

Irónicamente, la Corte Suprema le dio una mano al oficialismo con su último fallo por el cual aceptó dar lugar al pedido de una cautelar a favor de la ONG Árbol de Pie para reponer la vigencia de la Ley de Tierras.

Además de los proyectos de Discapacidad, Endeudamiento Familiar e Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el temario incluye la iniciativa sobre Trazabilidad de Medicamentos de Alto Riesgo y la ley sobre Vandalismo Rural.

El oficialismo estaba esperando el fallo de la Corte Suprema para pedir la sesión especial, ya que la resolución judicial le dio la tranquilidad de que la oposición no reuniría quórum el 15 de octubre.

Los diputados indecisos de los bloques dialoguistas encontraron en la medida del máximo tribunal una vía des escape y la excusa perfecta para prescindir de la convocatoria opositora: la reposición de la Ley de Tierras (aunque sea de manera provisoria y no definitiva) les quitó incentivos para ir contra todo el paquete desregulatorio del DNU 70. (NA)