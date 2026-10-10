Alberto Ades desmintió que quiera el puesto de Luis Caputo

El economista Alberto Ades respaldó la fortaleza actual del peso al asegurar que el valor del dólar es consistente con una economía en transición hacia la normalidad, al tiempo que descartó de raíz los rumores sobre su desembarco en el Ministerio de Economía.

El analista de Wall Street cruzó el debate por el atraso cambiario y proyectó que el éxito de las reformas estructurales hará que el país sea inevitablemente más costoso en moneda extranjera. Al respecto, argumentó que "el nivel del dólar actual es el nivel del dólar que tiene sentido tener en una economía que está en transición a ser una economía mejor y más ordenada".

Para justificar la cotización actual, Ades recurrió a la comparación histórica y minimizó las críticas de un atraso artificial. "Si uno mira el tipo de cambio real hoy, contra ese promedio te da algo así como 29% más fuerte. Si lo comparás con el 2017, te da el mismo nivel. Claramente este es un peso fuerte que creo es consistente en el largo plazo con un país que le va bien", detalló.

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Sin embargo, el especialista reconoció las tensiones que genera este esquema en el corto plazo al matizar: "Si yo pudiera, a mí me gustaría un tipo de cambio más alto, pero reconozco que es muy difícil".

Consultado sobre el futuro económico del país, el economista planteó que un ordenamiento macroeconómico de largo plazo derivará de forma natural en una Argentina menos dependiente de las devaluaciones y más respaldada por su crecimiento real.

"Si la Argentina se convierte en un país 'normal', con cuentas públicas ordenadas, con un sector externo pujante con crecimiento de energía, minería, inflación de un dígito, una economía más abierta integrada al mundo, más desregulada y con crecimiento de la productividad, vamos a ser más caros en dólares de lo que fuimos en 2022 o anteriores períodos en donde nos fue muy mal", proyectó en declaraciones radiales.

Descartó ser ministro de Economía

Ades aprovechó para dar de baja las versiones sobre un eventual reemplazo de Luis Caputo al frente del Palacio de Hacienda tras sus recientes acercamientos con el Gobierno. "Lo conozco a Javier Milei desde el 2023, pero luego de que me invitara a dar una charla se tejió toda una especulación de que yo me estaba probando el traje de Toto Caputo. Ministro de Economía yo no quiero ser", concluyó de forma tajante. (N/A)