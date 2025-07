Debate sobre la renovación de la Plaza Rivadavia: qué opinan los seguidores de La Nueva.

El Municipio anunció la inversión de 204 millones de pesos en la zona de juegos infantiles de la Plaza Rivadavia y de inmediato se desató la polémica en redes sociales: ¿es un gasto pertinente o hay otras prioridades?

La discusión se fue extendiendo entre quienes defendían las mejoras en el principal paseo público del centro para que disfruten los niños y sus familias, mientras que otros planteaban que ese dinero se debía utilizar en recuperar calles que venían muy deterioradas y empeoraron luego de la inundación del 7 de marzo.

Ante ese escenario, La Nueva. planteó una encuesta en su cuenta de Instagram con tres opciones:

a- Estoy de acuerdo, está bueno para las familias / b- No estoy de acuerdo, hay otras prioridades / c- Me da igual, mientras hagan las obras urgentes.

Después de 24 horas de permanencia online del sondeo, con una participación de 1.489 personas, los resultados marcan que la opción más elegida fue la primera, la que está a favor de los trabajos realizados, con 661 votos (44%).

En segundo lugar estuvieron los que se expresaron por la negativa, con 470 votos (32%) y, en tercero, la alternativa "c", que era la intermedia, con 358 votos (24%).

A contramano de esos números, quienes enviaron sus mensajes aprovechando esta encuesta mayoritariamente se quejaron.

Ada Romero dijo que le generaba desesperanza que no se invierta en Ingeniero White "aunque sea para lavarla la cara", mientras que Yanela Batista se preguntó qué pasa con "las calles y los puentes".

Meli Verdini, por su parte, no se manifestó en contra pero observó que "deberían sumarle baños químicos".