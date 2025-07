Ataque en Más Barrios: una mujer quiere saber quién agredió a su hermano

"Le pegaron como para matarlo", así describió Olga Huinca la agresión que sufrió su hermano hace más de veinte días en una vivienda ubicada en la zona denominada como Más Barrios.

Fernando tiene 45 años y desde el pasado 5 de julio permanece internado con lesiones graves en el Hospital Municipal.

"Ese día a la mañana un compañero de trabajo fue a buscarlo a su casa (ubicada en Undiano al 2100) y estaba la puerta abierta. No respondía nadie, entonces entró y lo encontró tapado. Cuando lo destapó estaba todo ensagrentado y no respondía", describió la mujer al servicio informativo de LU2.

Mencionó que esa persona buscó ayuda y rápidamente convocaron a la policía y una ambulancia.

"Le partieron el cráneo. El que lo hizo debe haber usado una maza o algún otro elemento, porque tenía lesiones muy graves. Hace unos días dejó terapia, pero tuvo una infección y volvieron a intervenirlo. Es día a día", agregó Olga.

Sobre la investigación de lo sucedido, indicó que "estamos como el primer día. No sabemos nada de lo que pasó".

"No tenía conflicto con nadie. Había cobrado el día anterior y se juntó con tres compañeros de trabajo y la esposa de uno de ellos a comer pollo al disco. Estuvieron tomando y uno de ellos me dijo que cuando se fueron quedó una persona en el lugar. Averigué y aparentemente ya no está en Bahía. Se le llevaron la billetera y el dinero desapareció", finalizó.