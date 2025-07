El intendente Susbielles participó del acto por el 204° aniversario de la Independencia de Perú

Con la participación del intendente Federico Susbielles, se desarrolló un acto para conmemorar el 204° aniversario de la Declaración de Independencia de la República del Perú.

Organizada por el Centro Cultural Peruano Argentino, la ceremonia tuvo lugar en el monumento al General José de San Martín, ubicado en el parque de Mayo.

El jefe comunal mencionó que cada 28 de julio “se le rinde respeto y tributo a un país que que quizás como ninguno ha hecho gala de esa hermandad, de ese agradecimiento con nuestro el General San Martín, nuestro Libertador”.

“Perú siempre ha estado a lo largo de la historia con la Argentina, en muchísimos momentos, en cada uno de los momentos difíciles del país; y creo que San Martín como nadie dignifica los valores que uno debe intentar honrar a diario porque muy pocos tuvo una influencia decisiva en la emancipación americana cómo él, máxime teniendo en cuenta en aquel momento los escollos y todas las particularidades que le tocó vivir”, agregó.

“En menos de 15 años logró una influencia, no solamente a la hora de libertar, sino a la hora de generar diferentes conceptos. Siempre tuvo un enorme liderazgo, mucho arrojo, y fue un gran estratega militar y también tuvo claro que el progreso, que el comercio, que la educación, era muy importante también para poder forjar a los pueblos”.

“Creo que también un gran ejemplo que nos deja San Martín es que una vez cumplida su tarea, podía aspirar a hegemonizar o a tratar de capitalizar la situación en términos personales, pero no lo hizo; nunca alzó su espada contra un compatriota, no intentó sojuzgar o someter a los pueblos, sino por el contrario, siempre respetó la idea y la constitución de cada uno de los gobiernos de los lugares que había libertado, y después cuando entendió también que Bolívar tenía un rol importante para poder desempeñar no dudó también en cederle un poco el mando y el comando en ese sector de América”, cerró Susbielles.

En tanto la titular del Centro Cultural Peruano Argentina, Ana María Tejero, luego de compartir palabras emitidas por el consulado del Perú en nuestro país, hizo un repaso sobre distintas épocas de la historia del país hermano y señaló que “en el presente hay una sola época, que es la época de la República, en la cual estamos viviendo” para destacar el rol preponderante de la mujer en los distintos períodos del Perú.

Aseguró que fue el propio San Martín el gestor de la hermandad argentina-peruana y valoró la presencia en el acto de quienes defendieron a la Patria Argentina en el conflicto de Malvinas.

Asimismo agradeció a toda la comunidad peruana residente en nuestro país que brindó y extendió una mano solidaria a Bahía Blanca tras la inundación del 7 de marzo.

Participaron funcionarios, miembros del Honorable Concejo Deliberante, autoridades consulares, representantes de la Armada, del Ejército Argentino, colectividades extranjeras y Veteranos de la Guerra de Malvinas.