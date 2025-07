Nicolás Villagra, tras su debut en Olimpo: "Creo que hice un buen trabajo, estaba preparado para cuando me tocara"

Olimpo venció el pasado viernes a Kimberley, en Mar del Plata, y sumó su segunda victoria en fila en el comienzo del Nonagonal del Torneo Federal A.

La victoria por 1 a 0 significó, además, el debut con la camiseta aurinegra en la categoría de Nicolás Villagra.

"Sentí que hice un buen trabajo, estaba preparado para cuando me tocara y lo hice bien", le dijo Nico a El Diario Deportivo.

El oriundo de Algabarrobo, de 23 años, se desempeñó desde comienzo de año en el plantel de la Liga del Sur y había ido por primera vez al banco ante Argentino de Monte Maíz. Ahora, saltó a la cancha como titular en lugar de Albaro Pavón, quien no viajó por una lesión.

"Los más grandes del plantel me venían diciendo que tenía que estar preparado, sabía que Albaro (Pavón) tenía un golpe en la rodilla y capaz tenía la chance de entrar. Tenía que estar preparado para cuándo me tocara", insistió Villagra en el programa que se emite de lunes a viernes -de 14 a 15- por La Nueva Play y puede verse en www.lanueva.com.

"Sabíamos que era un rival difícil, pero supimos llevarlo adelante. Aprovechamos la oportunidad que tuvimos y sacamos un buen resultado", agregó.

Además, el volante central analizó el triunfo en La Feliz, con gol de Cristian Amarilla.

"La cancha influyó mucho en el juego, era una cancha pesada, creo que lo sentimos en el segundo tiempo los dos. Supimos llevarlo, fue una victoria importante. El grupo está bien, estoy muy contento por mí y por el grupo", remarcó.

Su llegada a Olimpo se dio al comienzo de este año, luego de un acercamiento, que luego no se concretó, a San Francisco, para disputar el Regional.

Previamente, hizo sus primeras armas en Juventud Unida de Algarrobo, desde ahí pasó a Banfield a los 13 años, debutando en Primera a los 18 años y siendo convocado a la selección argentina Sub 17.

Luego, tuvo un breve paso por Barracas Central, donde no logró jugar.

"En Barracas Central no sumé minutos y me quedé medio año parado, que para mí fue duro. Pero con el sostén de mi familia, de mi novia y su familia, supe llevarlo. Me sumé a Olimpo en la pretemporada, en la Liga del Sur, sabiendo que podía haber una chance de subir y sumar minutos. Sabía que en momento podía llegar y había que estar preparado", dijo Nico.

Villagra suma su nombre a una ligazón de años entre Algarrobo y Olimpo, algo que tiene muy en claro.

"Está la particularidad que los Troyansky tienen un ascenso, es creer o reventar, ojalá sigamos en racha y este año se pueda dar otra vez", se ilusionó.

Por otra parte, analizó este buen comienzo del Nonagonal, que tiene a Olimpo con puntaje ideal.

"Apuntamos estar primero o segundos, sabemos que es una ventaja grandísima, por ahora lo estamos logrando y lo importante es sostenerlo", avisó.

"Sabemos que es un nuevo torneo, más ahora con estos dos triunfos, el ánimo y la semana es otra. No nos podemos relajar, no podemos quedar con esto, somos autocríticos y sabemos que tenemos que dar un poco más desde el juego. Sabemos que Olimpo te lleva a ganar, está obligado a eso porque siempre se busca el ascenso. La actitud, de parte y mía y el grupo, nunca va a faltar", agregó.

En lo sucesivo, el aurinegro recibirá a Deportivo Rincón (el domingo a las 15) y luego visitará a Villa Mitre en El Fortín.

"Las expectativas son altas, tenemos muchas ganas. Tenemos que ir partido a partido, ojalá que el domingo nos quedemos con los tres puntos en casa", se ilusionó Villagra.

