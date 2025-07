Manchafico: "Este no es el Villa Mitre que queremos, tenemos que mejorar mucho"

Luego de una muy buena primera fase, Villa Mitre atraviesa un mal comienzo del Nonagonal en la segunda etapa del Torneo Federal A.

En ese contexto, el tricolor sumó ayer su segunda caída en fila, tras perder como local ante Ciudad Bolívar por 2 a 0.

"Todavía estoy amargado, caliente, porque no es la situación en la que nos queríamos encontrar después de dos fechas. Sabíamos que esta parte del torneo iba a ser duro, que nos íbamos a enfrentar con rivales que también se preparan para lo mismo que nosotros. Estoy triste porque teníamos una localía fuerte y creíamos que la íbamos a sacar adelante y la verdad que nos encontramos con dos partidos sin puntos", remarcó el capitán de la Villa Víctor Manchafico, en El Diario Deportivo.

"En esta parte del torneo se juegan partidos recontra cerrados, que se definen por detalles, y en los dos partidos nos hacen goles tempraneros, que nos hacen jugar un partido totalmente diferente al que preparamos. Por ejemplo, el de ayer teníamos preparado algo totalmente diferente a lo que se vio y que te hagan el gol a los 5 minutos te hace ir a buscar el partido de otra forma. Creo que nunca encontramos el camino, si bien el segundo tiempo mejoramos, no es a lo que apuntamos, se nota que va a ser dura esta parte", agregó el neuquino en diálogo con el programa que se emite de lunes a viernes -de 14 a 15- por La Nueva Play y puede verse por www.lanueva.com.

Además, el defensor central analizó el complicado comienzo, en relación a cómo quedó diagramado el fixture, debutando de visitante (cayó 1 a 0 ante Costa Brava) y quedando libre en la última fecha.

"El fixture no es excusa, todos tenemos que jugar contra todos. Nos hemo levantado de algún cachetazo, pero en esta parte del año no tenes tiempo, tenes que dar vuelta rápido la página sino quedás muy lejos. Creo que quedamos un poco atrás, pero todavía quedan 6 partidos y vamos a tratar de salir a buscarlo para tratar de meternos entre los cuatro", remarcó.

Por otra parte, hizo un recorrido por lo que fue el encuentro de ayer, que comenzó en desventaja a los 4 minutos, con gol de tiro libre de Arnaldo González.

"Entramos en una desesperación cuando nos hacen el gol, entramos en el juego y el ritmo de ellos, que querían no jugar prácticamente, pelear. Nosotros no entendimos que ese no era el camino y nos prendimos en todas las boludeces que no sabemos hacer, es la realidad. En el segundo tiempo estuvimos mas tranquilos, lo salimos a buscar, pero no nos alcanzó. La sensación que tenía y más jugando de local, era que lo íbamos a empatar y lo íbamos a ganar. Pero nos vamos a enfrentar con equipos duros, que son los mejores y ayer no lo pudimos alcanzar. Después nos hicieron el segundo gol y cerraron el partido", señaló Mancha.

Pensando a futuro y en la chance de meterse entre los 4 que avanzarán a los cruces (el resto seguirá en la Reválida), el capitán de Villa Mitre fue autocrítico y remarcó el bajo nivel del equipo.

"Sabemos que tenemos que mejorar mucho, a mi punto de entender ya van varios partidos que no venimos jugando bien, no somos el Villa Mitre que siempre somos, nos está costando generar situaciones. Si bien en los últimos partidos de la otra fase, que ya estábamos clasificados, por ahí uno se relaja, pero en estos últimos dos partidos no jugamos bien. En La Pampa no pateamos al arco prácticamente y ayer con poco fútbol sí llegamos, pero no es el Villa Mitre que nosotros queremos y vamos a tener que apuntar mucho a mejorar. Y, obviamente, que lo anímico también hay que laburarlo porque es una situación que no estamos acostumbrado a pasarla, no recuerdo haber perdido dos partidos seguidos y hacía mucho no perdíamos de local. Vamos a tener que trabajar y duro".

"No estamos jugando bien -insistió-, nos estamos enfrentando a equipos que no conocíamos mucho, que se preparan muy bien y, además, tampoco estamos ligando mucho. En La Pampa nos patearon una sola vez al arco y nos vinimos con un gol abajo. Ayer nos patearon dos veces en el primer tiempo y en el segundo casi no nos llegaron y nosotros llegamos y no convertimos... qué se yo. Es para trabajar y mejorar".

En lo sucesivo, Villa Mitre viajará a Río Cuarto para medirse ante Atenas y luego recibirá a Olimpo en El Fortín.

"Esto es trabajar y nada más, tenemos que viajar a Córdoba, un partido duro, y después el clásico. Tenemos que ir partido a partido y tratar de sacar puntos en Córdoba y después venir y jugar el clásico", avisó Víctor.

"Es importante jugar partido a partido, pero inconscientemente sabés que estás a seis puntos del puntero. Y aunque ahora hay una chance más, porque clasifican cuatro y no dos como el año pasado, sabemos que si no sumamos y no mejoramos va a ser muy difícil. Trataremos de ir partido a partido y tratar de sacar puntos", cerró Manchafico.

Mirá la nota completa: