Una motociclista herida por un choque con un microbus

Un fuerte impacto se produjo esta mañana sobre las 7.30 en la esquina céntrica de Rodríguez y Alvarado, donde una motociclista chocó contra un microbus.

Lucila Jazmín Tarodo, de 20 años, debió ser trasladada a un centro médico. Si bien manifestaba un intenso dolor de cadera, indicaron testigos, se encontraba consciente.

La joven, que circulaba con casco, permanece en observación tras recibir golpes en el lateral derecho del cuerpo.

El chofer del micro habló con LU2: "Yo venía por Alvarado y cuando el semáforo se me pone en amarillo ya había pasado casi todo. La chica venía por Rodríguez, la vi de golpe y volanteé un poco para ver si zafaba, pero venía muy fuerte. Me dijo 'te vi pero no frené'".

El conductor dijo que no tenía claro si la moto había pasado en rojo, pero comentó que la motociclista le pedía perdón. "Me decía 'yo sé que la culpa es mía pero pensé que pasaba'".

El hombre afirmó que estaba muy apenado y que "le dije que los fierros son lo de menos, que lo que importaba era su salud".