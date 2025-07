Liberman: "Hay necesidad de motosierra en la Provincia"

De cara a las elecciones del 7 de septiembre, Oscar Liberman, primer candidato a diputado provincial por la Sexta Sección de la alianza La Libertad Avanza, estuvo en el programa Allica y Prieta, que se emite por La Nueva Play, y habló de todos los temas, desde la conformación de las listas hasta la agenda legislativa que el espacio busca impulsar en la Provincia, así como criticó la gestión de Axel Kicillof e hizo un análisis de la situación de Bahía Blanca tras la inundación.

Liberman destacó que, a diferencia de su experiencia anterior en 2023, "esta campaña se nutre de una construcción colectiva, que ha ido creciendo exponencialmente".

"Éramos inicialmente 15/20 personas, núcleo duro, y ahora hay 61 profesionales de primera línea en mi equipo y no para de crecer, trabajando en proyectos que además incluyen a la región. Y la mayoría de los integrantes no proviene de la política tradicional, sino que son profesionales que buscan aportar su conocimiento para mejorar la vida de todos", añadió.

Respecto al proceso de cierre de listas y la necesidad este año de integrarse en una alianza con sectores del Pro, Liberman admitió las complejidades de estos acuerdos.

"Cuando hacés una alianza, cada uno cede una parte para armar un conjunto donde cada invitado puede no quedar completamente satisfecho con su ubicación. Pero lo fundamental es la coincidencia en objetivos e ideas, siendo el principal que la provincia de Buenos Aires sea violeta".

La inclusión de figuras como el exintendente Héctor Gay en la boleta de La Libertad Avanza fue un tema ineludible. Liberman reconoció su sorpresa inicial, pero defendió la incorporación al señalar que Gay "se encuentra en una línea que está dentro de Libertad Avanza legítimamente (el bullrichismo), quiere participar, compartimos ideas y estamos pensando en trabajar como legisladores en la provincia".

Asimismo, aclaró que esto no significa que se desdice de las críticas que venía realizando al anterior gobierno municipal sino que ahora hay que enfocarse en otra etapa.

Asimismo, desestimó las dudas sobre si Gay suma o resta en la boleta, afirmando que "todos están para sumar" y que el foco debe estar en las ideas.

También admitió que "no me gusta" que en listas de la Sexta Sección haya dirigentes de otras regiones, en alusión a quienes ocupan por ejemplo los lugares 5, 6 y 7 de la lista que le toca encabezar, que son Gustavo Coria (CABA), María Coitinho (Almirante Brown) y Lan Hao Yuan (San Martín).

Contra la Ley Orgánica e Ingresos Brutos

Liberman criticó el actual estado de la provincia de Buenos Aires, calificándola de "inviable".

"No sólo es inviable por la gestión, es inviable como está organizada desde hace mucho tiempo. Esto es un auto que no funciona y se lo diste a un chofer que no sabe manejar. El resultado está asegurado", sentenció.

Liberman cuestionó la longevidad de leyes como la Ley Orgánica de Municipios, calificándola de "centenaria" y "laxa", y arremetió contra el sistema tributario provincial basado en Ingresos Brutos, un impuesto que considera "confiscatorio".

"La Provincia no tiene un instrumento para seducir inversiones como el RIGI. Hay una necesidad de motosierra para hacer un Estado eficiente y racional", dijo y se mostró a favor de la antigua idea de dividir la provincia, argumentando que la burocracia actual encarece y dilata las soluciones a problemas locales.

Finalmente, Liberman se refirió a la dramática situación de Bahía Blanca tras las inundaciones. "La ciudad estaba hecha pelota antes de la inundación y el temporal terminó de detonarla", aseguró.

Si bien destacó la rápida respuesta del gobierno nacional con asistencia directa y la presencia de distintas delegaciones, criticó la "muy ausente" participación provincial.

En un llamado a la responsabilidad política, Liberman pidió que la tragedia de la inundación no se utilice como "un latiguillo electoral".

"Es un tema lo suficientemente delicado como para tirarnos electoralmente con este tipo de cosas", concluyó.

