Personal civil: sin carrera administrativa y con sueldos congelados

APCJ mantuvo una reunión de trabajo en la Dirección de Personal de la Armada, en la cual participaron, por la Armada Argentina, el jefe del Departamento Personal Civil, capitán de navío Ricardo Villarreal y de la División Relaciones Laborales, las licenciadas Patricia Failde y Laura Poliak; y por la entidad gremial, el secretario general Juan Manuel Berón, el secretario adjunto Marcelo Furno y la secretaria de Asuntos Laborales, Gisela González.

Desde APCJ se habló de "la preocupación por el solo ingreso de marineros tradicionales y no de personal civil. Sumado a ello, a la fecha los agentes civiles están a la espera de una respuesta acerca de la carrera administrativa que hace 10 años no funciona. Los sueldos del personal civil no solo están congelados, sino que además son los más bajos de toda la Administración Pública. La situación económica se hace insostenible y es preocupante para todos. Es la primera vez en tantos años que sucede esto con los salarios, muchos agentes civiles ya no llegan con su sueldo ni al día 10 de cada mes, en muchos casos estamos hablando de sueldos de 350.000 pesos".

"Durante esta reunión se abordaron las problemáticas que enfrentan los destinos, como la pérdida de mano de obra calificada, problemas con las horas extras que en varios destinos ya casi no hay, problemas con algunos cambios de agrupamiento y con traslados internos debido a que no hay ingresos de civiles. También se hizo hincapié desde APCJ en la importancia de conocer y respetar el marco legal dentro de la institución. Por último, en cuanto a la capacitación, próximamente los trabajadores de planta permanente que reúnan los requisitos ya establecidos avanzaran un grado y es fundamental la capacitación de ahora en más. Es por eso que desde la institución se está trabajando arduamente para ofrecer la mayor variedad de cursos y que ningún personal quede afuera de la capacitación".