Roque Armario: "Como dije desde el día 1, estoy para dar una mano cuando me necesiten"

"Hace 15 días nadie le pedía notas a Armario eh ja, ja".

En un clima de alegría absoluta, el plantel de Comercial comenzaba a despedirse de cancha de La Armonía y Mateo Silenzi bromeaba mientras Roque salía del vestuario ante el pedido del testimonio.

Es que hace unos días el histórico defensor del equipo de Ingeniero White regresó al equipo para dar una mano ante la baja de algunos elementos, por eso la broma del capitán.

"Estoy feliz, como dije desde el día 1: estoy para dar una mano en el equipo, de estar cuando me necesiten. Por suerte me tocó estar, lo más importante es que ganamos y seguimos vivos", resumió Armario en diálogo con La Nueva. luego de la victoria por 2 a 0 ante el velezano, que metió a su equipo en la final de los playoffs del Torneo Apertura de la "B" en la Liga del Sur.

"Es una alegría enorme, en este día tan especial, compartiendo con muchos amigos el plantel, es un día soñado", agregó el defensor central, uno de los de buen rendimiento ayer.

-Fue un partido durísimo, sabían que iba a ser así...

-Sí, sí, bien de playoff de Promocional. La Armonía es un equipo durísimo, con un plantel con una jerarquía enorme. Nos llevamos la victoria y estoy muy feliz por eso.

-¿Fue clave el orden y que fueron contundentes en la primera que tuvieron?

-Sí, obviamente. Ellos tienen en un excelente momento a Tourn, como nosotros a Nazareno, que sabemos que siempre le queda alguna. Por afuera, por las bandas, sabemos que tenemos a chicos con mucha proyección, Joaco (Rachi) que la viene rompiendo, muy feliz por ellos.

El 1 a 0 de Comercial, anotado por Joaquín Rachi, comenzó con envío largo de Roque, que en el medio peinó Romero.

-¿Qué porcentaje del gol te damos?

-Nah, es todo de Naza y de Joaquín, yo patee para arriba. Es todo de ellos, Joaco definió de gran manera y pudo abrir el marcador y fue clave para que hoy clasifiquemos.

-En el segundo tiempo La Armonía iba a salir a buscarlo...

-Teníamos que estar bien paraditos y salir de contra rápido, por suerte lo pudimos hacer así, salvo a lo último se nos vinieron un poquito. Pero creo que no sufrimos en ningún momento, como para decir que merecieron el empate. Creo que somos merecedores de este triunfo.

-¿Cuánto puede significar este triunfo pensando en lo que viene?

-Te da un envión muy grande, esto es paso a paso. Le acabamos de ganar al primero del torneo, que no es poca cosa. Estamos felices, junto a toda la gente que nos acompaña. Ahora disfrutaremos y pondremos toda la energía en el próximo cruce contra Rosario.

-¿Desde lo personal, cómo lo estás viviendo?

-Disfruto día a día, hoy es una alegría enorme. Como mucha gente sabe, soy del club, soy de la casa. Me preguntaban si estaba nervioso y no, estoy disfrutando cada paso, desde que llegué al club, desde que me subí al cole, de la cantidad de gente que nos despidió y nos recibió acá, de mis hijos y mis amigos que están en la tribuna. Disfruté de todo eso.