El recambio profundo de Napostá para el próximo torneo de Primera

Fernando Rodríguez [email protected] Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Poco a poco se van armando los planteles de cara al próximo torneo de Primera del básquetbol local y hasta ahora, el que más fuerte jugó fue Napostá.

El equipo de la Avenida Alem, que fue finalista del primer tramo y perdió en cuartos de final del segundo, hizo un recambio profundo, dejando únicamente a Leonel Alemañy.

Por el momento, el equipo que continuará dirigiendo Fabricio Piccinini, cuenta con cinco de las siete fichas mayores permitidas a partir del próximo torneo.

El principal jugador que sumaron fue Marcos Diel (ex Olimpo) y se aseguraron también a Fausto Depaoli (ex Villa Mitre), Pedro Santiago (ex Estudiantes) y Valentín Carrizo (ex Olimpo).

Están buscando un alero y un cinco para cerrar el cupo de mayores, que será completamente diferente al último, ya sin Segundo Vasconcelo, Guido Muzi (fue a Bahiense), Joaquín Larrandart (Pacífico), Tomás Bruni (Pacífico), Nicolás Quiroga, Gastón Torres y Nicolás Sánchez.

Sin confirmar

Aún Estudiantes y Olimpo son los equipos que restan confirmar sus entrenadores.

El resto: Bahiense del Norte (Alejandro Navallo), Barrio Hospital (Claudio Queti), Estrella (Walter Romerniszyn), Independiente, flamante ascendido (Javier Musumeci), Leandro N. Alem (Hernán Jasen), Liniers (Mauricio Vago), Napostá (Fabricio Piccinini), Pacífico (Mauro Richotti), Pueyrredón (Ariel Ugolini) y Villa Mitre (Emiliano Menéndez).