El Concejo Deliberante debate el presupuesto 2026 y un aumento del boleto de colectivo

El próximo lunes el Concejo Deliberante realizará una nueva sesión extraordinaria con dos temas salientes: por una lado el oficialismo buscará aprobar el Presupuesto 2026 presentado por el intendente Federico Susbielles y también aprobar un aumento del 30% en el boleto de colectivo.

Ambas iniciativas se incluyeron dentro del decreto de convocatoria firmado días atrás por varios ediles.

En el caso del Presupuesto 2026, el oficialismo confía en que logrará los votos necesarios para lograr su aprobación, ya que varios de los concejales que días atrás le dieron el visto bueno a las ordenanzas fiscal e impositiva también podrían acompañar esta iniciativa.

De esa forma el oficialismo llegaría al menos a 12 votos, ya que contaría con los votos positivos de sus 9 concejales, Fabiana Úngaro (Avanza Bahía) y Emiliano Álvarez Porte y Gisela Caputo (PRO). En caso de empate el voto de Caputo contaría doble por ser la presidente del legislativo.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En el caso de los 9 ediles de La Libertad Avanza la decisión sería rechazar el Presupuesto y en ese mismo sentido se podrían expresar los ediles Martín Salaberry y Cecilia Borelli (UCR) sumados a Carlos Alonso de Unión y Libertad.

En tanto el aumento del boleto de colectivos no tiene un porcentaje definido, ya que durante la mañana de hoy, el titular de Bahía Transporte Sapem, Fabián Lliteras, junto a empresarios del transporte se acercaron a Sarmiento 12 para dar detalles del último estudio de costos realizado por la comuna.

Allí explicaron que el servicio tuvo una merma de entre el 7 y 10% en la cantidad de pasajes e informaron sobre la situación actual.

De acuerdo a ese estudio, los costos de prestar el servicio se incrementaron y pidieron una suba del 30%, lo que llevaría la tarifa plana de $ 1.184 a $1.545 en caso de aprobarse.

El último incremento del boleto se había registrado en julio pasado cuando se aprobó una suba del 19 % que llevó la tarifa plana de $995 a los $1.184 que rigen en la actualidad.