Un camionero bahiense murió tras ser mordido por una yarará

Esteban Miguel Contreras, un camionero bahiense de 44 años, murió tras ser mordido por una yarará en plena ruta en cercanías a Cutral Co.

El hecho ocurrió sobre las 3.30 del sábado 13 y, tras pasar ocho días internado en grave estado, falleció.

Contreras viajaba desde Bahía hacia Cutral Co, Neuquén. De acuerdo a lo informado oficialmente, se bajó del camión para revisarlo antes de acostarse a dormir, en una zona de piedras al costado del camino. Allí, sintió un pellizco en la pierna que desestimó. Luego, se acostó a dormir.

Sin embargo, al rato empezó a sentirse muy mal: le dolían los riñones y el pie, y el malestar se intensificó. La situación empeoró cuando empezó a toser y expectorar sangre.

Alcanzó a llegar un puesto policial de Cutral Co. De ahí fue derivado a un hospital y finalmente lo trasladaron a Cipolletti, donde le confirmaron que había sido mordido por una serpiente yarará.

Durante la internación, los médicos también detectaron que Miguel padecía Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) e hipertensión, condiciones que complicaron aún más su cuadro.

Su familia confirmó su fallecimiento tras permanecer internado en crítico estado. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de Paz de nuestra ciudad. (TN)