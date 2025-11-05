Fuerte suba de impuestos a grandes empresas: el alcalde de Nueva York promete transporte y guarderías gratis

El socialdemócrata Zohran Mamdani arrasó ayer en las elecciones de Nueva York y se convirtió en el nuevo alcalde con un discurso "anti motosierra", opuesto al ajuste, basado en una premisa: “Hacer la ciudad más accesible”.

Mamdani, a quien Donald Trump tildó de "comunista", cosechó más del 50 % de los votos con un paquete de cuatro políticas de fuerte intervención estatal, que buscará implementar a partir del 1 de enero.

Las medidas centrales del nuevo alcalde neoyorquino, de origen musulmán, que manejará el presupuesto municipal más alto de EE. UU. (116.000 millones de dólares), incluyen:

Guardería gratis: Ofrecer cuidado infantil universal para todos los niños menores de 5 años. Es la medida más ambiciosa, con un costo estimado de 7.000 millones de dólares.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Congelamiento de alquileres: Implementar una "Ley de Alquileres" para congelar los precios. La medida debe ser aprobada por la Junta de Directrices de Alquileres y afectaría a casi un millón de apartamentos con renta estabilizada.

Transporte público sin boleto: Implementar autobuses gratuitos en toda la ciudad. El costo de esta medida se estima en 800 millones de dólares.

Supermercados del Estado: Creación de supermercados municipales para competir con el sector privado, con un costo calculado de 60 millones de dólares.

¿Cómo piensa financiarlo? El nuevo alcalde confía en que podrá financiar sus promesas recaudando 9.000 millones de dólares extras mediante un aumento de impuestos a las rentas altas y a las grandes empresas.

Además, Mamdani planea sumar otros 1.000 millones de dólares anuales a la recaudación contratando más auditores y simplificando los contratos municipales.